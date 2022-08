Affair Picetti: cruces por la acusación de Carrió contra Frigerio que hace tambalear a Juntos por el Cambio

Elisa Carrió encendió un fuego que todavía no alcanza su techo en Juntos por el Cambio, cuando, anoche, apuntó contra casi todos sus socios en la coalición opositora reclamándoles "decencia" y denunciando los supuestos vínculos que algunos de ellos tendrían con Sergio Massa

🗣️ "Frigerio me quiso poner en la lista a una amante que estaba como testaferro en AySA"



💣 La bomba de Elisa Carrió que desató otra interna en Juntos por el Cambio pic.twitter.com/PQz0SFhan7 — Política Argentina (@Pol_Arg) August 10, 2022

Picetti compartió actos de campaña con Frigerio y "Lilita". El problema nación después de las PASO, cuando Carrió y otros de los miembros de la alianza empezaron a buscar la manera de bajarla de la lista

. Esas declaraciones produjeron hoy lo más parecido que se puede encontrar a un cisma, con respuestas de, de un lado, y fuertes defensas desde la Coalición Cívica para "Lilita", del otro.Pero una acusación, en la que incluso hizo foco el jefe de Gobierno porteño, que no pasó desapercibida de las que hizo Carrió, fue cuando en una parte de la entrevista que la líder de la CC brindó llamativamente a La Nación +, el ex ministro del Interior de Cambiemos y actual diputado nacional del PRO, que mantiene distancia con Mauricio Macri a elección de este último."Frigerio me quiso poner en la lista a una amante que estaba como testaferro en AySA", disparó Carrió entrevistada por Eduardo Feinmann y Jonatan Viale en el canal vinculado a Macri.Sin embargo, la historia de la salida y reemplazo de Picetti tuvo una versión según Carrió y otra completamente diferente en boca de la mujer protagonista, diferencia que ahora recobra vigencia por las explosivas acusaciones de "Lilita".Picetti era la precandidata a diputada nacional número ocho de la lista que encabezaba Carrió, que ahora la señala como "testaferro" y "amante" de Frigerio, en 2017 en la Ciudad. Su llegada a esa posición política, sí es cierto, fue por sector del macrismo que lideraba el entonces ministro del Interior y actual diputado nacional.De hecho,En aquel entonces sostuvieron que se enteraron tarde de que la mujer que estaba enfrentada con su ex marido en medio de graves denuncias familiares, que incluían a sus tres hijos y referían a "violencia". Hubo dos causas judiciales al respecto, pero en las dos terminó sobreseída o con falta de mérito, antes de ser elegida como candidata, motivo por el cual no eran conocidas. Carrió dijo haber escuchado de boca del ex marido y su hija mayor sus testimonios y decidióque no podía seguir compartiendo la lista con ella.La presionaron para que renunciara, pero la candidata se mantuvo firme. Tres días antes de las elecciones, la jueza María Servini aceptó la presentación de los apoderados donde anunciaban que excluían a Picetti de la lista, a pesar de que su nombre ya estaba impreso en las boletas. El 12 de diciembre, dos días después de la fecha de asunción, la Cámara Nacional Electoral ratificó el fallo de primera instancia y dio lugar a que jure en su lugar Jorge Enríquez, pero elevó la decisión final a la Corte Suprema.El máximo tribunal demoró cuatro años, hasta 2021, en decidir qué hacer con el caso: rechazó la apelación de Picetti, le terminó dando la razón a Juntos por el Cambio con un argumento más ligado a un error táctico de la reclamante en cuanto a sacarla de la lista de candidatos por más que ya había sido oficializada por la Justicia, ratificó el fallo de la Cámara Nacional Electoral que le impidió asumir, pero criticó a la coalición opositora por el fondo y la forma en que procedieron.Antes de esa decisión judicial, Picetti había denunciado que antes de sacarla de la lista le habían "ofrecido muchas cosas" para que se bajara de la lista., dijo la dirigente entrevistada en América en el programa Pamela a la tarde, en 2018, cuando ya había quedado afuera pero mientras espara la decisión final que la Corte tomó tres años después.Respecto de la denuncia por la que no le permitieron asumir, precisó que por esa causa "fue sobreseída en 2013 por inexistencia de delito, no porque se archivó o faltaron pruebas". Agregó entonces que lo que en JXC hicieron fue "buscar algo tremendo de mi historia personal, que es de mucho sufrimiento y muy dolorosa, y que se haya usado esto para hacer daño a una persona no lo voy a permitir"."No sabía que la política era tan terrible, la pasé muy mal, y decidí soportarlo porque no quiero que le pase esto a otras personas", agregó, al tiempo que dijo que "salieron a sostener a un montón de funcionarios, y a mí me aislaron. No se por qué querían que renuncie a toda costa. Es una campaña para desprestigiar a una persona", concluyó.