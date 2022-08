Alberto dió el puntapié inicial a la construcción de gasoducto Néstor Kirchner: Es una obra fundamental

El presidenteafirmó este martes durante el acto en Salliqueló, provincia de Buenos Aires, que el gasoducto Presidente Néstor Kirchner es "una obra fundamental" y destacó que actualmente se registra un "récord de producción de gas en la historia argentina"."El Estado abrió oportunidades a empresarios que nos devolvieron el gas, que está en Vaca Muerta, pero nadie invertía para sacarlo", afirmó el Presidente al encabezar en Salliqueló la firma de contratos para el Gasoducto Néstor Kirchner.En ese sentido, Alberto Fernández destacó que la Argentina "tiene una oportunidad histórica y única" en materia de producción de gas porque el país "tiene el insumo central que ha sido declarado por la Unión Europea como energía de transición hacia las energías renovables"., aseguró el jefe de Estado.Por otro lado, el presidente"A esa grandes fortunas debemos darle las gracias también. No podríamos haberlo hecho sin la ley que impulsó Máximo (Kirchner) y que se sancionó cuando Sergio (Massa) presidia la Cámara de Diputados", sostuvo Fernández en un guiño al actual ministro de Economía y al kirchnerismo.Acompañaron al primer mandatario durante la firma de contratos para la construcción del gasoducto- que da por finalizado el proceso licitatorio y permite que se empiecen con las primeras obras-. Así, lograron mostrar la unidad del Frente de Todos y la foto que en el acto de ayer no habían conseguido.También participaron de la ceremonia el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, la flamante secretaria de Energía, Flavia Royón, y el titular de Energía Argentina, Agustín Gerez, y los gobernadores de La Pampa, Sergio Zilliotto, y de Neuquén, Omar Gutiérrez; el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri.La obra conectará la zona de producción de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en la localidad neuquina de Tratayén, y permitirá ampliar un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural y ayudará a desarrollar la producción creciente en el yacimiento.En su primera etapa permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24 millones de metros cúbicos (m3) de gas diarios para reemplazar la importación de combustibles y se extenderá a lo largo de 558 kilómetros con una inversión estimada en USD 1.500 millones.La firma de los contratos se hizo en Salliqueló, punto de llegada de esta primera fase del ducto que partirá desde Tratayén, zona donde se concentra la producción de gas de Vaca Muerta.Las constructoras que resultaron adjudicatarias de la obra civil del gasoducto son la UTE entre Techint y Sacde y la empresa BTU. En tanto, Esuco construirá la planta compresora Mars 100 en la cabecera del gasoducto Mercedes-Cardales en la provincia de Buenos Aires y Tenaris será la proveedora de los caños.