Tiembla Juntos por el Cambio: Macri sigue mute pero mandó a un alfil a bancar a Carrió

Mauricio Macri sigue en silencio respecto del escándalo que se armó en Juntos por el Cambio entre el martes y el miércoles, y que no baja, pero mandó a un dirigente de su riñón más íntimo a expresar su postura a través de un hilo de Twitter. Y, justamente, esa posición de Macri traerá cola, porque bancó a Elisa Carrió en el fondo de las críticas y reclamos con el escaso matiz de diferenciarse de las "descalificaciones"

También creemos que hay que ser incansables en la defensa de la república y las instituciones. Cuidar que JxC no se contamine con relaciones poco claras con el autodenominado panperonismo. — Fernando de Andreis (@deAndreis) August 10, 2022

El ex mandatario se expresó a través de su exsecretario general de la Presidencia,, quien habló abiertamente en su nombre y dedicó dos de los tuits de un hilo de tres a apoyar a la líder de la Coalición Cívica, quien desató la furia de casi todo el PRO y toda la UCR al pegarle con dureza a dirigentes como, entre otros, y a dejar picando críticas para- escasas, en este caso-., escribió De Andreis, hombre que supo rodear durante gran parte de su carrera a Gabriela Michetti y después se trasladó al círculo directo del ex mandatario, iniciando el camino de sostener ese pedido de "pureza" y "decencia" del que habló Carrió para presionar a los dirigentes PRO que tienen cercanía con Sergio Massa.En la misma línea, el ex funcionario agregó siempre en una primera persona del plural que incluye al ex presidente que también consideran quey -para dejar bien clara la banca a "Lilita"-Hasta acá, nadie podría decir que De Andreis no habló en nombre de Macri y que eludir que piensa como Carrió. Qué dirán Bullrich, Monzó, Frigerio o Ritondo, que ayer mismo estuvo con el ex presidente, es una incógnita. Tal vez nada, porque enfrentar a su jefe sería complejo.En ese punto, llegó el tercero de los tuits del hilo del dirigente de riñón macrista, en el que le criticó los mensajes hirientes o de agravios personales. De Andreis marcó que "en la situación delicadísima del país, algunas declaraciones podrían no ayudar"., concluyó. Este portal pudo confirmar que el ex presidente buscará no hablar en persona en on hasta que pase el temblor. Hizo saber lo mismo a periodistas de medios opositores que supieron trabajar en su gestión. Que la pelea sea adentro, porque ya les anticipó vía De Andreis a todos lo que piensa, pero no a cielo abierto con él como partícipe.Mañana viernes,. Si bien no están confirmadas las presencias, se especula con que Macri podría ir y que el resto de los caciques, como Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, darían asistencia.Antes,. Además, la Fundación Libertad, una organización muy cercana al PRO, será lugar de una reunión para el ex presidente. Allí, por ejemplo, en 2019, habló con Mario Vargas Llosa en plena campaña electoral y lanzó la famosa frase en la que anticipó que de lograr la reelección que no logró iba a "ir en la misma dirección lo más rápido posible”. Parece, a unos tres años de esa fecha, el adelanto del segundo tiempo que escribió en su posterior libro pensando en 2023.Sin embargo, hay chances de encontrar palabras en on de Macri, dado que participará en el Congreso anual de tecnologías y manejo de sistemas de producción agropecuaria en Siembra Directa, de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Versiones periodísticas aseguran que dará una conferencia de prensa en el lugar.