Larreta le sacó $3.000 millones a la policía de CABA para usarlo en publicidad pero reclama fondos a Nación

El legislador porteño del Frente de Todos (FdT) Franco Vitali reveló un informe que indica que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta desvió, durante el primer semestre del 2022, partidas presupuestarias por $3.000 millones que estaban destinadas a la Policía de la Ciudad y fueron redireccionadas a gastos en publicidad, consultorías y en "influencers". Según el documento, el programa de la Policía previsto en la proyección de gastos comenzó con un presupuesto de $119.419 millones de pesos para este año, no obstante asegura que la administración local emitió 67 resoluciones con cambios de créditos a partir de los cuales redujeron el monto original."Con este desvío de fondos, queda claro que Larreta miente ante la Corte Suprema de Justicia ya que no usa ni su propio presupuesto para la Policía de la Ciudad, sino que le pide fondos a la justicia para financiar su campaña presidencial", dijo Vitali al respecto de la demanda del Gobierno porteño ante el máximo tribunal en torno a los fondos de financiamiento de la seguridad luego del traspaso de esa competencia a la órbita local."Con este desvío de fondos, queda claro que Larreta miente ante la Corte Suprema de Justicia ya que no usa ni su propio presupuesto para la Policía de la Ciudad, sino que le pide fondos a la justicia para financiar su campaña presidencial"En ese sentido, agregó que al jefe de Gobierno y dirigente de Juntos por el Cambio "no le parece suficiente la plata de los habitantes de la Ciudad para su campaña personal y ahora pretende que el resto de las provincias le financien la candidatura".El informe difundido por el legislador de la oposición porteña, en tanto, indica a partir de las modificaciones emitidas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, publicadas en el Boletín Oficial, "puede verse que le quitaron más de $ 3.000 millones de pesos a la Policía", lo que representa "una disminución de su presupuesto del 2,5% en términos nominales y del 3,4% en términos reales".Precisa que los fondos tuvieron por destino áreas como "publicidad, obras para los barrios más pudientes, en 'desafíos tecnológicos', en 'posicionamiento', en actos de gobierno, consultorías, 'influencers' y hasta para mejorar un golf en Costa Salguero". "La Jefatura de Gabinete de ministros fue el área más favorecida en la reasignación presupuestaria y recibió más de $1.236 millones", considera y advierte sobre "una disparidad entre Comunas" dado que en la 2, que abarca al barrio de Recoleta, fueron destinados $125 millones, mientras que para la 5, de Almagro y Boedo, la cifra disminuye a $594.000.Entre las dependencias que figuran en las resoluciones oficiales como receptores de las partidas, se encuentra el proyecto urbano BA Costa, con $36 millones para adelanto a proveedores; y Economía y Finanzas con $397 millones para el programa "Nuevos desarrollos tecnológicos" de la AGIP. Y para Desarrollo Económico y Productivo se destinaron más de $230 millones para eventos e infraestructura deportiva; mientras que para el Ente de Turismo se redireccionaron $40 millones para consultorías en "Relacionamiento de Prensa e Influencers".