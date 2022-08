Alberto Fernández: "El Estado es el que debe igualar oportunidades"

El presidenteeste jueves viviendas en Chaco junto al gobernador provincial, Jorge Capitanich, señaló que “el Estado debe igualar oportunidades” y apuntó contra el gobierno macrista.señaló el presidente desde la localidad chaqueña de Villa Ángela y cuestionó que durante el gobierno anterior "creyeron que el problema de vivienda debía ser resuelto por el mercado".“El mercado no resuelve estos problemas, porque cuando lo resuelven el mercado lo que hacen es ofrecer un crédito UVA y arruinarle la vida a mucha gente”, señaló Alberto y apuntó contra el programa créditos para acceder a la vivienda que impulsó el expresidente Mauricio Macri durante su gestión.Por otra parte, se refirió a la inflación y afirmó que el Gobierno nacional dejó "todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación y anunciamos un bono a los jubilados". También remarcó que se están haciendo todos los "esfuerzos para aportar a resolver el problema inflacionario"."Conozco el problema, no me desentiendo. Argentina está creciendo y debemos resolver ese problema como sociedad para que el crecimiento sea equitativo", dijo Fernández.En esa línea, el jefe de Estado destacó que “la Argentina puede producir alimentos, tiene el gas, el litio y el hidrógeno verde que el mundo reclama”, tras lo que aseguró que “tenemos una gran oportunidad”. “Tenemos que discutir si va a ser una oportunidad de Argentina o una oportunidad de los amigos del presidente como fue el gobierno anterior”, manifestó Alberto y volvió a pegarle a Macri.En esta ocasión, Fernández entregó viviendas en Chaco, dentro del programa Reconstruir, que inició en 2021 tras estar paralizado desde el 2016. “Entregar casas es darle a quien no la tiene el derecho a tener un techo propio. Ya hemos entregado alrededor de 55 mil casas y en este momento hay alrededor de 120 mil obras construyéndose a lo largo del país” señaló el Presidente y sostuvo: “Yo no quiero que me agradezcan porque es un derecho de todos y todas las argentinas”.En ese sentido señaló que “el Estado tiene que ayudarlos a acceder a ese derecho” y expresó: “Yo no quiero vivir en un país que tiene un centro rico y dos periferias al norte y al sur,”.“Creemos que Estado tiene que estar presente y sabemos cuales son los límites de la actividad privada y donde no va ser suficiente”, concluyó el Presidente.Durante el acto Alberto estuvo acompañado por los ministros Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Jorge Ferraresi (Desarrollo territorial y hábitat) y se firmó un convenio para construir y entregar 47 viviendas más, por un monto de más de 296 millones de pesos.Tras la entrega de viviendas el Presidente recorrerá junto a Capitanich obras de pavimentación y una cooperativa lechera en la localidad de Villa Ángela.