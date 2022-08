Finocchiaro a Carrió: Juntos por el Cambio tiene que llegar con su identidad intacta y debe hacerlo con los que quieran estar adentro.

El diputado nacional del PRO y ex ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, consideró la necesidad de que “Juntos por el Cambio tiene que llegar con su identidad intacta y debe hacerlo con los que quieran estar adentro”.

dijo el legislador en declaraciones periodísticas.Para el ex funcionario, en política “tener relaciones con gente de otros partidos no solo no es malo, es lo deseable. Es lo que posibilita canales de diálogo que permiten alcanzar acuerdos”.Consultado por la conformación con la que arribará el frente opositor a las próximas elecciones, consideró: “Juntos por el Cambio tiene que llegar, primero, con su identidad intacta. Y debe hacerlo con los que quieran estar adentro”.