Macri arribó a Rosario para desarrollar una serie de actividades proselitistas, como si fuera candidato a algo, y prometió que JXC volverá a gobernar en 2023, pero lo hizo mostrándose con Martín Palermo, el DT y ex goleador de Boca Juniors, lugar al que ex líder PRO también quiere retomar el poder que le arrebató Juan Román Riquelme

#Política | Macri, en plena interna de JXC: "El Gobierno nunca tuvo un plan (...) No tenemos presente pero tenemos enorme futuro, porque Juntos por el Cambio va a volver a gobernar en 2023" pic.twitter.com/hZ8RacN6tL — Política Argentina (@Pol_Arg) August 11, 2022

Cuando la ebullición por la fuerte pelea de casi todocontratodavía no baja, el ex presidentemetió mano para tratar de correr la agenda opositora y, como gusta hacer, metió mano en la política mezclada con el fútbol para hacerlo.Si bien la actividad ya estaba planificada, no así la llegada. Y es que"El gobierno nunca tuvo un plan, rumbo ni grandeza. Sigue manejándose en la improvisación sin medir el daño. Una verdadera máquina de demolición. No tenemos presente, pero tenemos futuro", opinó Macri, antes de vaticinar:En la provincia de Santa Fe, el ex mandatario mantiene una agenda de encuentros con productores agropecuarios y una reunión en la Fundación Libertad, un centro de estudios de orientación liberal, el mismo donde en 2019 hizo campaña y prometió un segundo gobierno suyo "igual pero más rápido".Macri participa, además, en la ciudad santafesina de una nueva edición del Congreso de Aapresid (Asociación de Productores en Siembra Directa), en otro acercamiento al sector agropecuario, tras haber participado en varios eventos durante la reciente edición de La Rural en Palermo.Además de querer volver a gobernar la Argentina en 2023, Macri desea volver a meter la cola en Boca Juniors, como ya dijo públicamente en varias oportunidades. En cada una de esas veces, criticó a la actual gestión xeneize - que lo retiró del club en las elecciones 2029, como le sucedió en el país en el mismo año a manos del peronismo - tanto como al Frente de Todos y comparó al binomiocon, respectivamente.En ese marco, Macri dijo públicamente que quisiera involucrar a grandes ídolos de Boca en su cruzada política para volver a gobernar al club. Mencionó, ni bien éste se retiró del fútbol, apara ello. La jugada no resultó porque, tras coquetear con ir contra Riquelme desde el macrismo, el ex delantero se convirtió en DT. De Rosario Central.Por eso la presencia de, uno de los máximos ídolos de Boca junto a Riquelme, a su lado trajo suspicacias. Si bien el ex delantero y el ex enganche tuvieron diferencias públicas, en los últimos tiempos se refirieron uno al otro de modo más ameno y reconocieron charlas telefónicas por el interés del DT en futbolistas xeneizes.Sin embargo, como Tevez,Y Riquelme es, como el propio líder PRO dice, su archinémesis político en el mundo del fútbol. Como Cristina en la política, tal vez.Según trascendidos de lado de Palermo,Así, Macri y Palermo están juntos en Rosario, ciudad en la que también está Tevez porque dirige a Central, uno de los dos más grandes de esa localidad. ¿Habrá foto tripartita para que JRR10 anote?