Manes anticipó que el radicalismo tendrá un candidato a presidente para "competir contra el PRO, sin fórmulas cruzadas"

🗣️ "El radical que quiere una fórmula cruzada, no quiere un presidente radical"



El diputado Facundo Manes confirmó que la UCR presentará una lista propia dentro de JxC pic.twitter.com/42cSHgOKHH — Política Argentina (@Pol_Arg) August 12, 2022

El diputado y referente de la Unión Cívica Radicalse refirió a las elecciones 2023 y señaló que "el radicalismo debería tener un candidato a presidente antes de fin de año", aunque no confirmó su postulación como precandidato presidencial.“El radicalismo va a elegir un candidato a presidente y el candidato a presidente del radicalismo va a competir con el PRO”, explicó Manes durante una entrevista con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno y afirmó: “Y aseguró: “Yo no quiero listas cruzadas. Yo voy a representar al radicalismo que va a ir a una interna con el PRO o (Gerardo) Morales, o (Alfredo) Cornejo”.En ese sentido, manifestó que tiene "la determinación y la convicción de impulsar este nuevo radicalismo que ha surgido en la provincia de Buenos Aires y que ha llenado de esperanza a mucha gente de salir por arriba de la grieta para competir en las internas contra el PRO, sin fórmulas cruzadas, y luego la presidencia de la Nación”. “En ese espacio voy a estar y la gente decidirá entre los candidatos", explicó Manes.El diputado radical consideró que la representación de la coalición opositora "tiene que ser elegida por la sociedad, como funcionan las coaliciones europeas" y, apuntó contra el kirchnerismo y el macrismo, mostrándose reticente a que haya "un patrón o una jefa".y la Argentina necesita un nuevo pacto, un nuevo contrato social. Y eso no se puede hacer desde los extremos", apuntó.También criticó que “en Argentina vivimos discutiendo el subdesarrollo sustentable" y señaló que todos los partidos políticos han fracasado porque "hace décadas que estamos administrando pobreza"."La única política de Estado acá es generar pobreza. Estamos hace décadas administrando pobreza y todos somos culpables, hemos fracasado todos. Uno de los problemas de la Argentina es que los presidentes acá fueron proyectos autobiográficos y narcisistas. Yo quiero discutir ideas", concluyó Manes.