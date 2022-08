Causa vialidad: El fiscal Luciani rechazó apartarse del juicio

El fiscal Diego Luciani rechazó apartarse de la causa Vialidad en la que se debate el supuesto direccionamiento de la obra pública a Lázaro Baez, al responder un planteo de recusación de la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros acusados del juicio. Calificó de “temerarios” los intentos. “No tuve ni tengo ni militancia política ni identificación ideológica”. “Ni el presidente anterior, ni el actual van a interferir en mi trabajo, nunca”, expresó Luciani tras recordar su nombramiento en 2013 con acuerdo en el Senado por la entonces presidenta Cristina Kirchner.Luciani y el juez del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Gimenez Uriburu habían sido recusados tras conocerse que ambos jugaban al futbol juntos en la quinta Los Abrojos del expresidente Mauricio Macri. Al comenzar su exposición, el fiscal le explicó a los jueces y a la sociedad que la ley es clara en cuanto a las causales de excusación. Y que la misma dice que el deber de inhibirse se da en caso de amistad íntima o enemistad manifiesta “con interesados en el proceso, esto es imputados, ofendido damnificado o civilmente demandado”.Para el fiscal, jugar al futbol con un juez del tribunal que debe juzgar el caso, no es una causal de recusación, tras negar además tener una amistad íntima con el juez Giménez Uriburu. Luciani se quejó porque fue recusado cuando ya estaba iniciado el juicio, después de cuatro años de que el caso está en el tribunal oral. “Es absolutamente temerario calificarme por jugar al futbol…He jugado al futbol toda mi vida, ello no puede poner en tela de juicio mi trayectoria de 30 años trabajando en la justicia”, se explayó el fiscalLuciani pidió así el rechazo "in limine" de todos los planteos porque no se "dan los supuestos contemplados en la ley" para apartar al representante del Ministerio Público Fiscal. "Se han realizado elucubraciones mal intencionadas para poner en duda mi objetividad", agregó, al repasar su carrera judicial.Con el juez Giménez Uriburu "aclaro que no me une ninguna relación de amistad íntima, sino de aprecio y respeto, que nunca ha incidido ni va a incidir en la objetividad en el caso", dijo, y agregó que coincidir en una actividad deportiva o científica "no es causal de recusación". "Todos los años se organizan actividades deportivas en las Asociaciones y Colegios y a nadie se le ocurre recusar a un magistrado por una actividad deportiva compartida" como torneos de fútbol, rugby o "ir a la cancha de Boca", según afirmó. "Es tan ilógico el motivo de recusación que realmente me cuesta contestarlo", agregó al remarcar que con ese criterio "no podrían compartir una cátedra, un coro, un curso, una conferencia, una ceremonia religiosa".A la audiencia no asistía el juez Giménez Uriburu, ya que al estar recusado no puede participar de una futura decisión sobre el apartamiento de los fiscales. El juez Giménez Uriburu responderá por escrito a los planteos de supuesta pérdida de "imparcialidad" en base a sus vínculos con el fiscal y por el nuevo motivo planteado por Beraldi, sus visitas al Ministerio de Seguridad en la gestión de Bullrich. Tras los descargos, los pedidos de apartamiento serán resueltos por los otros dos jueces del TOF2, Jorge Gorini y Andrés Basso y su decisión será apelable ante la sala IV de la Cámara Federal de Casación.