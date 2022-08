Leopoldo Moreau consideró que la interna de JxC: "Se originó por la utilización de un aparato de espionaje"

Leopoldo Moreau, diputado nacional del Frente de Todos, utilizó su cuenta de Facebook para criticar la gran interna que atraviesa Juntos por el Cambio, después de que la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, lanzara duras críticas contra otros dirigentes macristas, acusándolos de tener vínculos espurios con el actual ministro de Economía, Sergio Massa.Para Moreau, la alianza opositora "no tiene un debate interno, sino un pase de facturas mafioso". Y sumó: "Lo que está atravesando es un pase de facturas con amenazas no tan veladas, aprietes y denuncias a mitad de camino. Todo eso se origina en las zancadillas que se hicieron entre ellos usando, paradójicamente, el monumental aparato de espionaje que montaron durante su gestión".El autor de esta crítica es, al mismo tiempo, titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las actividades de los servicios de Inteligencia. Desde ese rol, señaló queEl político agregó: "Hay sobradas evidencias de que en un momento ese espionaje se volcó contra el propio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Emilio Monzó, entre otros aliados".Sobre la fuerte disputa entre 'Lilita' y sus antiguos socios, remarcó que ". Y deslizó: "Tal vez esos mismos sectores fueron los que le dieron datos a Carrió sobre los negocios inmobiliarios y la vida privada de Rogelio Frigerio".Además de Carrió, Moreau sostuvo que el propio Frigerio, María Eugenia Vidal -con la 'Gestapo' antisindical-, y Patricia Bullrich se habrían beneficiado de esas actividades irregulares para perjudicar a adversarios políticos.En concreto, el legislador repasó: "Éste último (Frigerio) tampoco se privó de usar información obtenida ilegalmente de la Dirección de Migraciones para ir contra sus adversarios internos en la provincia de Entre Ríos. Mientras todo esto ocurría, (la exgobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal, de común acuerdo con Macri, iba armando en la Provincia de Buenos Aires su 'Gestapo'". El texto sigue:En los últimos días, Elisa Carrió despertó malestar en sus socios de Juntos por el Cambio, al acusar y cuestionar la ética de varios referentes de la alianza opositora. Uno de los destinatarios de sus planteos fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales: "Lo que sabe bien, es que si tengo que denunciar, denuncio", advertía 'Lilita'. Y sumó: "Todavía tenemos tiempo de tener una unidad en serio con gente decente en serio. Los quiero mucho a todos, pero esto no se trata de una cuestión de cariño, se trata de una cuestión de purificación, de limpieza". Además, apuntó contra Rogelio Frigerio por sostener presuntos vínculos con Sergio Massa.Igualmente, la cúpula del Pro se reunió esta semana y dio "por finalizado el tema Carrió", destacando la unión de Juntos por el Cambio.