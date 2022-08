"Sos la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio": el furioso mensaje de Gerardo Morales a Lilita Carrió

Querés romper Juntos por el Cambio. Sos la Cristina Kirchner de JxC"

La imbecilidad según la Real Academia es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo “poco patriarcal”. Lo que causa escándalo es la verdad. Besos. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 14, 2022

Nada parece apagar la interna que encendióhace días en Juntos por el Cambio. Ayer trascendieron duros mensajes que, gobernador de Jujuy y líder de la Unión Cívica Radical (UCR), le envió la semana pasada por WhatsApp a la dirigente de la Unión Cívica (CC), luego de que Lilita apuntará contra él y otros socios de la coalición."Hola, Lilita.. Vivo en la casa de mi mujer, te invito a que los dos demostremos lo que tenemos y cómo lo hicimos", comienzan los mensajes que Morales le envió a Carrió según informó la Agencia NA.Luego, le enumeró todas las empresas mineras que operan en Jujuy y destacó que, desde que asumió como gobernador de Jujuy, "transparentó el padrón minero, que está colgado en la página web".. No te lo permito., le lanzó a través del chat Morales a la líder de la CC.Y le cuestionó: "¿Por qué no hablás del Paseo del Bajo y de los negocios de la Ciudad?¿O de cómo manejaron durante nuestra gestión el crédito tomado con el FMI y cómo se fugaron las divisas y quiénes se hicieron ricos?"."Es bastante unilateral tu mirada sobre la honestidad y sabés que esa actitud tuya no es honesta", le señaló Morales a Carrió.La semana pasada Carrió había apuntado en diversos medios de radio y televisión contra diferentes dirigentes de primera línea de Juntos por el Cambio por su relación con el ministro de Economía,. Lilita afirmó que "hay referentes que tienen una sociedad con el massismo" y señaló que “el vicegobernador de Gerardo Morales es de Massa”.Tras sus fuertes declaraciones, entre otros, salieron al cruce. Ayer por la tarde la líder de la CC volvió a sostener su postura.“La imbecilidad según la Real Academia es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo “poco patriarcal”. Lo que causa escándalo es la verdad. Besos”, posteo a través de Twitter Carrió.