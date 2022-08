Jueza ex esposa de Nisman denunció que vínculos de Vidal y Ritondo frenaron causas de narcotráfico

🗣️ "No sabemos si para investigar o para cubrir"



El periodista Carlos Pagni advirtió sobre el rol del diputado PRO Cristian Ritondo en la Comisión Bicameral de Inteligencia y señaló posibles vínculos con el narcotráfico

La jueza, ex esposa del fiscal Alberto Nisman, denunció que fue apartada “por dos letrados de aceitados contactos políticos” de una causa por narcotráfico en la que investigaba los vínculos de un fiscal y al menos 40 policías bonaerenses, abogados y funcionarios judiciales. Así,“Investigo, avanzo, llego a la detención y procesamiento con preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico pero que eran socios del narcotráfico y ahí me recusan”, aseguró Arroyo Salgado durante una entrevista con José del Río en La Nación + como ejemplo de que “la justicia está muy politizada”.Y explicó que“Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal”, señaló en alusión acuando este fue ministro de Seguridad, entre 2015 y 2019.“Y el otro de los letrados fue el asesor de Monzó”, agregó la jueza federal y vinculó también al diputado nacional del PRO Emilio Monzó.“Yo fui apartada de esa investigación”, concluyó sobre esa causa la jueza federal pero agregó: “A los seis meses, soy apartada de otra investigación en la que venía a cargo hacía tres años, cambian de abogado”. “”, afirmó Arroyo Salgado.La jueza mencionó así a dos hombres de confianza de Ritondo, D’Angelo y Rochetti que fue jefe de Gabinete del exministro durante su paso por la cartera de Seguridad bonaerense. También fue abogado de policías y del barrabrava de Boca Rafael Di Zeo, en una causa por homicidio cuando el presidente de ese club era Daniel Angelici. Especialmente con Rochetti, Arroyo Salgado tiene una interna que incluye insultos personales.De esta forma, el ahora jefe de diputados del bloque del PRO obtiene una segunda acusación en menos de una semana.que la líder de la Coalición Cívica quiere para Juntos por el Cambio.Frente a esto el periodistaadvirtió sobre el rol del legislador del PRO. “Hay que recordar que Ritondo forma parte de la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia” apuntó el periodista y cuestionó:Arroyo Salgado no sólo reavivó las internas de Juntos por el Cambio, sino que denunció a un legislador que pretende postularse como gobernador para la provincia de Buenos Aires, apoyado por Macri y por Vidal.