Desde la UCR de Misiones insisten en que los reproches deberían hacerse en la mesa nacional de JxC, no en los medios

“No nos hacen bien al conjunto de Juntos por el Cambio. Este tipo de exposición, denuncias y replicas no nos hacen bien en un momento en el que Cambiemos deberían mostrar mayor unidad ante la situación que vive el país y ante la expectativa que es la fuerza de que puede reemplazar al oficialismo”, sostuvo el ex diputado nacional de la UCR Luis Pastori al analizar las rispideces internas que vive la principal alianza opositora tras las declaraciones de Elisa Carrió.

En diálogo con Política Argentina, no descartó que Carrió rompa pese a que “ella misma bregó por la unidad”. “Ella misma que la unidad de la coalición estaba asegurada pero no sabemos. Este tipo de declaraciones no ayudan a ese objetivo”, señaló.Para Pastori, “declaraciones como la de Lilita da lugar a replicas como las que ella cita y todo esto va generando una espiral que no sabemos como puede terminar”. “Este tipo de reproches debería hacerse en el ámbito de la mesa nacional que para eso existe y no a través de los medios dándole una resonancia que no es buena”, señaló al tiempo que respaldó a Gerardo Morales.Consultado sobre sí esta situación impactaba positivamente al Frente de Todos, observó: “No lo creo. El Frente de Todos tiene su propia lógica de problemas ya sea por la incapacidad de gobernar o los deslices de sus dirigentes. No creo que los beneficie”.“Lo que es cierto es que a nosotros no nos favorece. Acá todos pierden”, enfatizó