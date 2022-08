Llegará un nuevo desembolso del FMI en septiembre: por qué es clave

Al observar el cronograma de vencimientos y desembolsos con el FMI, las proyecciones del Balance Cambiario para el resto del año, y las intervenciones del BCRA en el mercado de cambios, queda claro que sin los dólares del Fondo de septiembre parece que “no hay vida”. A pesar que algunos analistas lo dan por hecho, es decir, que el FMI convalidará el cumplimiento de las metas trimestrales y dará vía libre al desembolso, vale señalar que aún persisten algunas dudas.Pero yendo a los números, ocurre que por un lado el BCRA viene operando con un nivel de reservas netas inferior a los u$s1.900 millones, según estimaciones privadas. El devenir del mercado de cambios tampoco brinda margen como para esperar un salto de la oferta excedente. Sobre todo, por la presión de la demanda para importaciones, con cepo y todo. Y en septiembre hay dos vencimientos de capital con el FMI, el 21 por más de u$s950 millones y un día después otro por casi u$s1.850 millones, según datos del Estudio Broda. Luego a comienzos de octubre hay otro fuerte, también de capital, de u$s1.355 millones. Aquí entran a terciar los DEG que aún le quedan al BCRA porque sin reservas disponibles es la última carta que le queda al Directorio del BCRA presidido por Miguel Pesce para cancelarle al Fondo.Por eso el stock remanente de DEG es hoy un tema clave. Al respecto, los analistas de Macroview estiman que a esa altura de septiembre, es decir, al día 21 y 22, el BCRA tendría margen de maniobra para cumplir con ambos vencimientos. El problema es después. Hay que recordar que, bajo el programa vigente con el Fondo, los desembolsos pactados entran y salen de las arcas del BCRA, ya que al otro día de recibidos son vueltos a girar al organismo para cancelar el vencimiento correspondiente. Según las proyecciones privadas el BCRA llegaría a comienzos de octubre con apenas u$s500 millones en DEG, de modo que no serían suficientes para afrontar el vencimiento de mediados de ese mes, por casi el doble. Además, según los datos del Estudio Broda, el 14 vencen casi u$s680 millones y el 28 otros más de u$s710 millones, ambos vencimientos de capital. Por eso es crucial que el desembolso programado para comienzos de septiembre por más de u$s4.100 millones, ingrese en tiempo y forma para despejar el horizonte de octubre. Ya que en noviembre hay cierto respiro dado que los compromisos con el Fondo no llegan a u$s400 millones en concepto de intereses. Aunque luego en diciembre vuelven a trepar a más de u$s2.600 millones de capital.Por lo tanto, la inquietud del mercado porque el BCRA vuelva a ser un comprador neto de divisas, pero no por montos marginales sino en torno de los u$s100 millones diarios es la señal clave que todos monitorean. Ese es el verdadero salvavidas de la cauta estabilidad cambiaria que goza el actual equipo económico. Vale recordar que, de acuerdo a datos del Estudio Ferreres el BCRA venía perdiendo u$s1.000 millones por semana en el último tiempo. Algo insostenible, sobre todo, con el actual stock de reservas netas, que sin el oro y los DEG rayan guarismos negativos. De ahí que surgieron las alarmas sobre el aparente uso de los encajes bancarios de los argendólares, que suman más de u$s11.400 millones.Se entiende entonces el apuro de Massa por detonar una mayor liquidación de divisas de los agroexportadores y de otros sectores. Los analistas descuentan que el desembolso de septiembre vendrá de la mano de un “waiver” (perdón) ya que el cumplimiento de la meta de reservas del segundo trimestre muestra un gran desvío. Claro que todos ponen la lupa, entonces, en el desembolso de diciembre que a la luz del optimismo que reina sobre el de septiembre, es una gran incógnita.