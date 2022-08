Larreta habló en el Consejo de las Américas: cuestionó al Gobierno y pidió "estabilidad macroeconómica"

En su intervención en el marco delel jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,abogó por la “estabilidad macroeconómica” y volvió a poner en tela de juicio el rumbo económico del Gobierno, ya que “con estos niveles de inflación y volatilidad, no hay política exterior que pueda atraer inversiones”, señaló. Además pidió por una ", al hablar ante el Consejo de las Américas.Al participar hoy de laen el Hotel Alvear, en el barrio porteño de Recoleta, Rodríguez Larreta apuntó a la "necesidad de una inserción inteligente de la Argentina en el mundo", y señaló que "los países necesitan abastecerse de energía, alimentos y productos derivados de la minería". "Inserción inteligente quiere decir vincularnos con un mundo que cambia. Tenemos que entender el potencial de cada sector productivo y cómo puede ser parte de una cadena global", afirmó.El alcalde porteño sostuvo que esto conlleva la necesidad de "estabilizar la económica" y remarcó que, "con estos niveles de inflación e inestabilidad, no es posible". Asimismo, manifestó la necesidad de "converger a un tipo de cambio unificado" y expresó que, remarcó Rodríguez Larreta.En ese marco, consideró que es necesario generarEn este punto, afirmó que "hoy las trabas ideológicas están complicando la relación con Brasil", a la vez que pidió potenciar el Mercosur e insistir en el ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).Además reclamó al Estado nacional "tener decisión política y enfrentar las amenazas", y se refirió en particular a la situación planteada por el narcotráfico en Rosario y las "amenazas a la propiedad" en la Patagonia., fundamentó. Mientras que señaló que "la Argentina representaba el 20 por ciento de la inversión extranjera directa en la región y ahora representa el cuatro por ciento".Por último en referencia al escenario político, sostuvo que", subrayó Rodríguez Larreta, uno de los referentes de Juntos por el Cambio que aspira a la presidencia en la competencia electoral del año próximo.