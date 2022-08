El desempleo bajó 0,3% en tres meses y se ubica en un 6,7%

El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que el desempleo bajó al 6,7% durante el segundo trimestre de 2022, lo que sería el menor nivel desde 2015. En el primer trimestre del año el desempleo fue de 7% y en el segundo trimestre del 2021 fue de 9,6%.Durante su exposición en el Consejo de las Américas que se desarrolla este jueves en Buenos Aires, indicó quey que hay "niveles de consumo en algunas regiones del país y de producción y aumento de capacidad instalada que llegan a niveles que hace dos años en medio de la pandemia no imaginábamos"."Vivimos una realidad que tiene dos caras a nivel local. Por un lado vemos realidades que nos muestran una economía creciendo a más del 5%, un empleo formal recuperándose y niveles de consumo y de aumento de capacidad instalada que hace dos años no imaginábamos. Eso nos tiene que alegrar como país porque significa que", expresó en su discurso.En ese sentido, planteó: "Tenemos que poner también en nuestra agenda. Los dos grande motores de destrucción de la pobreza son trabajo e inclusión, el resto son parches. Como hombres de Estado debemos garantizar la paz social y el orden macroeconómicos"."Sin estabilidad macroecómica no hay paz social pero sin paz social no hay estabilidad macroeconómica", reafirmó y agregó que "las tensiones se ven reflejadas en las decisiones que debe tomar el Estado y los privados a la hora de invertir".Respecto a la segmentación de tarifas anunciada días atrás, el ministro agradeció "a los 4 millones de argentinos que renunciaron a los subsidios" porque "mostraron la voluntad de acompañar el esfuerzo del Estado en llevar adelante un ahorro de recursos que redunda, si cuidamos la luz, el gas, el agua, en ahorro para el Estado y también en ahorro para el ciudadano".