De Leo defendió a Carrió y advirtió que "no va a ser la última vez" que marque la cancha en JXC

“No conozco los antecedentes del nuevo ministro con lo cual no tengo ningún tipo de opinión. Me parece que de todas maneras no vaya a cambiar mucho el estilo de gestión del gobierno de Kicillof. No tengo valoración positiva ni negativa”, señaló el senador bonaerense y presidente de la CC bonaerense, José Andrés de Leo, en relación a la designación del diputado nacional y secretario general de los Curtidores, Walter Correa, al frente del Ministerio de Trabajo provincial.

En diálogo con Política Argentina, De Leo consideró que tal designación “tiene que con un posicionamiento interno del Frente de Todos”. “La sensación es más como van loteando el poder pero no en modificaciones en las políticas de fondo que están dando una clara muestra de fracaso”, expresó.Consultado sobre el proyecto de la diputada nacional del PRO y ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sobre la delimitación de mandatos de dirigentes sindicales, De Leo consideró que “claramente hay un modelo sindical que está agotado y que tiene que estar en discusión en Argentina”. “Creemos en la sindicalización pero también tenemos que hay un divorcio muy marcado entre la cúpula dirigencial y sus trabajadores”, sostuvo.Por último, respaldó a su jefa política Elisa Carrió. “No es la primera vez ni va a ser la última vez que Lilita establezca estos planteos políticos fuertes. Ella planteo discusiones respecto del direccionamiento de Juntos por el Cambio y la relación que tiene que tener con algunos sectores del Gobierno”, resaltó.