Detuvieron a seis nuevas personas por la causa Generación Zoe

Seis personas se sumaron a la lista de detenidos en la causa que investiga a miembros de la organización Generación Zoe por presuntas "estafas reiteradas y asociación ilícita", y que ya tiene detenidos en Córdoba a los principales responsables de estafar a ahorristas mediante el esquema piramidal ponzi.De acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio Público Fiscal (MPF), mediante allanamientos ordenados por la fiscal de Instrucción de la ciudad cordobesa de Villa María, Juliana Companys, se detuvieron a seis personas en la ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz, San Francisco y en La Plata (Buenos Aires), en todos los casos vinculados con las sucursales de esa organización.La causa ya cuenta con más de una veintena de imputados y detenidos, entre ellos Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista, los dos principales responsables de esa organización. Cositorto fue detenido por Interpol el 4 de abril en República Dominicana, luego de permanecer prófugo por 43 días.Los procedimientos comenzaron el 18 de febrero de este año, a partir de la denuncia de ahorristas que no recuperaron la inversión, con allanamientos en distintas entidades asociadas en Villa María y Buenos Aires.En el curso de la investigación se descubrió una extensa red de Generación Zoe instaladas en capital e interior de Córdoba, Buenos Aires, Rosario (Santa Fe), Salta y Corrientes.En la Fiscalía de Villa María se investiga más de un centenar de damnificados que confiaron sus ahorros a Generación Zoe con la promesa de recibir generosos intereses mensuales, tanto en pesos como en dólares.Cositorto, en declaraciones realizadas a mediados de julio había manifestado desde la prisión de Bouwer en Córdoba, que es “víctima de los medios” y que se encuentra acusado como el “rey de la estafa sin ninguna prueba”.“El 16 de septiembre vamos a seguir operando. Nosotros nos dedicamos a la educación, al turismo y a pagar el 7,5% (de interés mensual), que fue la gran difamación que me hicieron a mí en un país donde el dólar sube 37% en este mes y el bitcoin subió un 20% en una semana. No sé qué tanto alarde por un 7,5%”, había manifestado Cositorto.