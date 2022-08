Larreta estuvo más de un mes de los últimos cuatro fuera de CABA haciendo campaña

el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dejó de lado su gestión y estuvo más de un mes fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una recorrida que comenzó por el Conurbano bonaerense, tuvo varias provincias argentinas y contó incluso con destinos internacionales. Así, más de un año antes se apunta como presidenciable PRO contra Patricia Bullrich y quizás contra Mauricio Macri, quien todavía no descarta su candidatura

Mientras tanto, entre marzo y agosto viajó 20 veces al interior del país

Estuve en Hannover y Berlín para conocer cómo funciona el sistema educativo dual de Alemania, un modelo que combina formación teórica con prácticas profesionales. pic.twitter.com/7Yk7eTy5iY — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 22, 2022

Hoy visité el Museo de la Historia del Holocausto, un lugar cargado de dolor y de reflexión sobre uno de los períodos más duros de la historia que refleja la peor cara que mostramos los seres humanos cuando nos dejamos llevar por los extremos. pic.twitter.com/kSlZ8fGTLa — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 28, 2022

Con la mira en las elecciones presidenciales del 2023,y visitó la Provincia, el interior del país y Europa, cimentando su camino para las elecciones del año próximo y recolectando apoyo político.En detalle, durante ese período estuvo, en los cuales en 14 ocasiones visitó municipios del Conurbano Bonaerense muchas veces acompañado del diputadoque busca la Gobernación en la Provincia de la mano de Larreta.Estuvo en Campana, Olavarría, Junín, Pilar, Tigre, San Fernando, Esteban Echeverria, Moreno, Berazategui, La Plata, La Matanza, Lomas de Zamora, Temperley y General Rodríguez, donde hizo la habitual recorrida con vecinos, pero además se reunió con empresarios y organizaciones sociales. Incluso Larreta visitó empresas como “Cementos Avellaneda”, en Olavarría o la fábrica Tromen en el partido de Moreno.. Visitó a los gobernadores de Juntos por el Cambio en Mendoza, Corrientes, Chaco, Bahía Blanca, La Pampa y llevó su campaña a las provincias gobernadas por el peronismo de Catamarca, Entre Ríos, Salta, Santiago del Estero, Río Negro, Tucuman y Santa Fe. Si bien en algunas ocasiones lo hizo por obligaciones políticas, el jefe de Gobierno porteño aprovechó para hablar con vecinos y apoyar las candidaturas a gobernadores de diferentes miembros del PRO, entre ellos la de Rogelio Frigerio en la provincia de Entre Ríos, aunque en esa ocasión sostuvo que “para las candidaturas falta y no es momento”.. Durante marzo viajó a Alemania y a España donde mantuvo encuentros políticos de alto nivel con autoridades del Partido Popular(PP) madrileño y con directivos de empresas y cámaras ligadas al turismo. A fines de junio volvió a viajar a España y se reunió con el presidente del PP de Madrid, Alberto Núñez Feijóo, pero además visitó Israel, el 28 de junio se reunió con el presidente, Isaac Herzog, para dialogar sobre “transformación económica israelí”.Sin bien para las elecciones presidenciales falta más de un año y él aseguró en diversas ocasiones que "es muy temprano” para hablar de candidaturas, Larreta ya está de campaña por el país y juntó apoyo político y económico a nivel internacional aunque todavía no se sabe contra quién competirá en la interna.La presidenta del PRO,, adelantó su decisión de postularse y ya está en campaña, mientras que el expresidente Macri, quien no hizo oficial su candidatura, es un eventual competidor fuerte en una interna de JxC y utiliza su cargo como presidente en la Fundación FIFA para justificar sus viajes al exterior. En los últimos días Macri visitó el Conurbano Bonaerense e iguala al jefe de gobierno porteño.La duda está en quién gestiona la Ciudad mientras Larreta realiza su caminata sigilosa hacia su candidatura presidencial del próximo año.