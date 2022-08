Ana Ruggiero: El sentido de la movilización fue para demostrar que el pueblo está presente

La titular del Sindicato de las y los No Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ana Ruggiero, destacó la movilización que se llevó a cabo este miercoles 17 de Agosto desde el Obelisco hacía el Congreso de la Nación. La dirigente universitaria señaló que dicha acción debe ser leída como un gesto de respaldo al presidente Alberto Fernández en pos de que lleve a cabo medidas de índole más redistributivas y apunte hacía los formadores de precios.

A propósito, la dirigente de ANDUNA se refirió nuevamente a la movilización e insistió en que “el pueblo en la calle a la oligarquía y a los grupos dominantes, esas familias que dirigen y manejan la economía en clave de especulación, a estos personajes, el pueblo en la calle, los incomoda”.

, enfatizó.En otrora, Ruggiero vio con buenos ojos la designación por parte del gobernador Axel Kicillof del diputado nacional y secretario general de los Curtidores, Walter Correa, como ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.sostuvo la dirigente sindical de Avellaneda para quien Correa “es un luchador innato y está siempre del lado correcto de la historia”., agregó al valorar la decisión del mandatario provincial Axel Kicillof.Esta semana la ex gobernadora María Eugenia Vidal se mostró con la idea de avanzar hacia los sindicatos con un proyecto de delimitación de los mandatos dirigenciales. Como representante del ámbito universitario, Ruggiero recordó que “la gobernadora se encargó de decir que no éramos necesarios y que los pobres no llegábamos a ningún lado”., señaló.