"Lo que dijo se le podría aplicar a él": Wado de Pedro sobre la polémica entre Macri y Martiniano Molina

Macri pidió dejar de inventar candidatos que no saben gobernar y pierden como el “chef Martiniano” en Quilmes. Lo que dijo se le podría aplicar a él

Pero no solo hay que formarse, también hay que tener amor a la Patria y no ponerla de rodillas con un endeudamiento injustificable pic.twitter.com/nqQdic9Bll — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) August 20, 2022

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, apuntó contra el expresidente Mauricio Macri al meterse en la polémica con el cocinero y ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina."Macri pidió dejar de inventar candidatos que no saben gobernar y pierden como el “chef Martiniano” en Quilmes.", manifestó el funcionario en su cuenta de Twitter, junto a la captura de pantalla de un artículo periodístico.Y enfatizó:De esta manera, Wado de Pedro cruzó a Macri al meterse en la interna de Juntos por el Cambio, que parece no tener fin. Esta semana s e conocieron los dichos del ex mandatario contra Martiniano Molina , ex intendente de Quilmes, tras el estallido en la coalición por las declaraciones de Elisa Carrió.En una reunión del PRO, pidió dejar de traer “inventos a la Provincia de Buenos Aires” y colocó como ejemplo a Molina, a quien refirió como "el chef que no sabía gobernar”.