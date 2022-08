Las "pruebas" de la Fiscalía en la causa Vialidad: falsa declaración de José López y mal "googleo", entre otras

Sergio Mola, en la causa Vialidad por el supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, echó mano como prueba este lunes a una declaración que la Justicia determinó como falsa del exsecretario de Obras Públicas José López

“No quedan dudas entonces acerca de que LOPEZ era el tenedor y propietario de todo el dinero”

2. Otro "gran descubrimiento" del Fiscal:

"En la ruta provincial 288 pagaron un terraplén que no se hizo". "¿Dónde está el terraplén?". "Acá no se ve ninguna elevación" se preguntó y respondió el Fiscal. ++ — Eduardo Di Cola (@eduardodicola) August 22, 2022

Uno de los fiscales que buscan condenar y proscribir a Cristina Kirchner,Mola lo hizo en el marco de sus alegatos finales, previos al pedido de condena contra la Vicepresidenta, entre otros imputados. En la declaración "prestada por José López en la causa 12.441 de 2008 por enriquecimiento ilícito, entre otras cosas, manifestó que el célebre dinero que arrojó al convento, todos recordamos la situación, 'no me pertenecía, pertenecía a la política", dijo Mola citando al exfuncionario de Julio De Vido.Más allá de la distancia con la verdad que expresó Mola sobre cómo se produjo esa situación, lo central de lo que dijo Mola continuó:Asimismo agregó que, en la misma causa 'Cuadernos', López sostuvo que "en julio o agosto de 2007 se hizo una entrega importante por la puerta principal de entrada del domicilio de la calle Uruguay (en donde vive Cristina Kirchner)" y que "llevaron una valija con cerca de 8 millones de dólares, que era de recaudación de obras viales".Sin embargo, el propio tribunal federal 1 que en 2019 condenó a López a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito aclaró que las declaraciones del exfuncionario a las que se refirió Mola fueron falsas, realizadas con el objetivo de involucrar a Cristina Kirchner en la causa.Según los jueces, el ex funcionario pretendía "desviar la atención" hacia terceros y, potencialmente, reducir su condena negociando con el tribunal la entrega de más información que, en realidad, se trataba de "pescado podrido"., señalaron, jueces del TOF 1, en su fallo de condena.También se refirieron particularmente a la declaración de López sobre Fabián Gutiérrez que citó Mola en su alegato. "Esa versión, el imputado LOPEZ no pudo sostenerla durante el debate con prueba que la respalde, pues fue claramente realizada aprovechando un contexto político que le permitía, para el momento de su declaración, acomodar su situación procesal y, eventualmente, poner en duda el origen del dinero”, explicaron.“En efecto lo que claramente intentó LOPEZ fue desviar la atención, lo que no logró”, dijeron, y no dejaron lugar a interpretaciones como las de Mola:Tal como precisó a través de Twitter el ex diputado y senador nacional, Luciani habló de un "estridente hallazgo" respecto de Cristina Kirchner.Descubrió "17 obras que no fueron votadas por el Congreso", dijo el ex legislador, pero advirtió:. O sea, las googleó mal en el sistema legislativo.Luego, se refirió a "otro ´gran descubrimiento´ del Fiscal", al recordar que Luciani habló de que "en la ruta provincial 288 pagaron un terraplén que no se hizo"."´¿Dónde está el terraplén? Acá no se ve ninguna elevación`", recordó Di Cola que se preguntó y autorespondió Luciani. Pero, tal como le hizo saber, la