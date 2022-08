Aseguran que Cristina mostrará documentación inédita y que Alberto no descarta el indulto

pese a las diferencias que se desataron entre ambos desde el acuerdo con el FMI pero de forma potenciada este año, el presidente Alberto Fernández evalúa la posibilidad de firmar un indulto para Cristina en caso de ser necesario

El pedido de 12 años de cárcel y proscripción política de por vida para Cristina Kirchner por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa Vialidad, más el rechazo sin fundamentos del TOF2 2 a que la Vicepresidenta ampliara su indagatoria hoy, desató un sólido y unísono apoyo de todo el peronismo e incluso la izquierda acompañado por un rechazo a la jugada judicial, floja de papeles.En ese marco, tanto desde el portal LPO como desde el newsletter de Iván Schargrodsky en Cenital consignaron que,No obstante, tanto los antecedentes de las expresiones de la ex presidenta como versiones que rodean lo anterior, señalan que no sería un indulto algo deseado por CFK, pero vale aclararse que tal resolución no requiere de la aceptación del beneficiario.Lo cierto es que, de todos modos, por ahora sólo hay un pedido de condena y proscripción de la Fiscalía. Se espera, con suerte, el fallo del tribunal de los jueces que jugaban al fútbol en la casa de Mauricio Macri y se reunían con Patricia Bullrich para noviembre/diciembre.Según la estimación de plazos de especialistas, de existir la condena y la consiguiente apelación de Cristina, el caso llegaría a Casación aproximadamente en julio. Si este tribunal ratificara la decisión del TOF 2, hasta que la causa llegue a la Corte Suprema y se expida el Máximo Tribunal es muy difícil que aún siga gobernando Alberto al momento de un fallo firme.Por otra parte, en Cenital adelantaron también que. Serían los que quería mostrarle al TOF 2 después de los elementos no expuesto durante la instrucción y provenientes de otros expedientes que tomaron para las audiencias. Ahora quizá lo hará de forma aún más masiva.