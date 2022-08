"No vienen por mí, vienen por ustedes": las mejores frase de Cristina Kirchner

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, realizó su exposición, ejerciendo su derecho a la legítima defensa, sobre el juicio de la obra pública en Santa Cruz conocido como “Causa Vialidad” tras el pedido del fiscal Diego Luciani de que sea proscripta y se le aplique la pena de 12 años de prisión.

En su amplia declaración la exmandataria expuso la inconsistencia de la causa y las acusaciones y dejó en evidencia la trama política, judicial y mediática en torno al casoTras enfatizar que el juicio es nulo debido a que los hechos ya se habían juzgado en otras instancias, la ex jefa de Estado acusó a los representantes del Ministerio Público de seguir “un guión”, “una ficción”, creada por la oposición y por medios de comunicación “que además es bastante malo”., introdujo Cristina en el discurso transmitido en vivo desde su despacho del Congreso, mientras afuera una multitud militante respaldó su defensa.Tras rememorar el rol del ex funcionario macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón continúa prófugo de la Justicia y compararlo a la posición que ella y otros dirigentes peronistas investigados en causas judiciales asumieron frente al llamado de la Justicia, Cristina aludió a los mensajes de textos utilizados por los fiscales Luciani y Mola para probar su vínculo con el empresario de la construcción Lázaro Báez., remarcó.Asimismo, la Vicepresidenta expuso una extensa y detallada lista de mensajes entre funcionarios de su gestión -especialmente José López- y los empresarios de la construcción Nicolás Caputo y Eduardo Gutiérrez, también adjudicatarios de obras públicas y ligados íntimamente con el Gobierno de Mauricio Macri, así como también a su familia. Es que Caputo además de ser uno de los empresarios de la construcción más importante del país y es reconocido por el ex presidente Mauricio Macri como “un hermano de la vida”, enfatizó. Y blanqueó que Gutiérrez es una de las cabezas del Grupo Farallón., cuestionó la vicepresidenta. Es que los mensajes presentados por la ex mandataria incluyen diálogos sobre trámites y pagos vinculados a obras públicas: “No estoy horrorizada, sólo estoy marcando cuáles son los criterios de Luciani y Mola”, resaltó la Vicepresidenta para contraponer la ponderación de la prueba realizada por los integrantes del Ministerio Público Fiscal durante el juicio oral.En esta línea vale destacar, que Fernández aseguró que la Justicia no se movilizó por investigar el origen de los 9 millones de dólares que el ex secretario de Obras Públicas López intentó esconder en un convento, al tiempo que vinculó los fajos termosellados encontrados en los bolsos al empresario Jorge Sánchez Córdoba, según CFK, un aliado de Mauricio Macri y Daniel Angelici en la Comisión Directiva del club Boca Juniors., resaltó.Y añadió que, sostuvo al destacar que la condena solicitada no es una casualidad numérica sino una especie de adoctrinamiento por cada año de la gestión del Gobierno que Néstor Kirchner, primero, y luego dos veces ella misma, llevaron adelante.- “La sentencia ya está escrita”- "No me permitieron defenderme"- “La causa está armada”- “No se me permite defenderme”- “En 2015 empezó una feroz campaña política y mediática”- “El juicio empezó con la ficción que relataron los fiscales”- “Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado y se demostró que era exactamente al revés”- “No tengo experiencia en sets de televisión, como otros políticos”- “El interventor que puso Iguacel no encontró anomalías y dijo que las demoras son habituales”- "Todos los testimonios propuestos por los fiscales Luciani y Mola colapsaron"- "Pepin Rodríguez Simón es el único dirigente político prófugo; ustedes, los macristas, huyen ante la primera citación"- "Empezaron a buscar pruebas en otros juicios"- "Además de mentirosos, los fiscales no trabajan; ni leyeron las pruebas que recaban"- "Sorprende que ningún fiscal haya visto lo del soterramiento del Sarmiento"- "A los fiscales no les llamó la atención la familiaridad de José López con Nicky Caputo. La cotideaneidad de las comunicaciones da una relación que me llama la atención"- "Pararon lo de López cuando en la punta del ovillo aparecieron los macristas. Eran ellos los duñoes de los 9 millones de dólares"- "Protegen a los que verdaderamente le roban al país".- "Pide 12 años de prisión por los 12 años de nuestro gobierno, el mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. Por eso me van a condenar"- "Quieren tomarse revancha. ¿A quién quieren chamuyar por estas cosas?"- "Ellos necesitan dirigentes disciplinados, funcionarios y funcionarias que hagan lo que el poder real quiere".- "Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo, a los gobiernos populares"- "No les importa todo, van por todo. No vienen por mí, vienen por ustedes"