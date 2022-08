Críticas de la CGT y hasta sindicalistas macristas a Vidal por el proyecto anti reelecciones en gremios

La iniciativa de María Eugenia Vidal para establecer un limite a los mandatos de los dirigentes sindicales no fue bien recibida en los gremios, ni siquiera aquellos afines al macrismo. Es que diversos sectores manifestaron su rechazo a dicha propuesta. Los sindicalistas no quieren saber nada con la iniciativa de la ex gobernadora que intenta cambiar la dinámica sindical. El proyecto de María Eugenia Vidal, presentado la semana pasada, intenta frenar las reelecciones indefinidas de los titulares de los gremios.

Si bien la idea no es nueva y viene desde Raúl Alfonsín, Vidal intenta limitar los períodos que los secretarios generales pueden sostenerse al frente de las entidades de forma consecutiva. La noticia se dio, de hecho, un día antes de que el propio Axel Kicillof ponga al titular de Curtidores, Walter Correa, como ministro de Trabajo bonaerense.La medida fue recibida con indiferencia en la Confederación General del Trabajo. La asociación con una “persecución” e insistieron que los mandatos son potestad «de las propias organizaciones sindicales.De acuerdo al portal Gestión Sindical, “no habrá respuesta oficial de la central, ya varios proyectos así y creemos que el bloque del peronismo no aceptará cambiar las normas que son base del modelo sindical argentino».