Inflación: Massa tiene su primer mano a mano con las principales empresas de consumo masivo

Este miércoles por la tarde, el ministro de Economía,tendrá su primer encuentro con empresarios de las principales compañías de consumo masivo a las que les pedirá ampliar la producción. El objetivo que definen en el Palacio de Hacienda es “ordenar”, tanto los precios como el uso de los dólares para importaciones, por lo que en el cónclave estará presente también el presidente del Banco Central,En el Gobierno preocupa la escalada inflacionaria, luego de que julio cerrara con el dato más alto de los últimos 20 años, y que en agosto no se esté dando la desaceleración esperada.Dos serán este miércoles las reuniones clave por tema precios. A las 13, Tombolini se reunirá por primera vez con representantes de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), la cámara que agrupa a más de 10 mil compañías de alimentos y bebidas. El encuentro se da luego de que el funcionario recibiera a supermercadistas, y que le comentaran el problema de la falta de abastecimiento deEntre los temas a tratar, estará obviamente la suba de precios: solo en la última semana relevada de agosto, la inflación de alimentos fue de 1,9%, y en las últimas cuatro semanas ascendió al 6,6% promedio, según la consultora privada LCG.Otro tema que estará sobre la mesa es el debut de la ley de etiquetado frontal. Si bien algunas empresas ya comenzaron a cambiar los envases y sumarle los octógonos negros, otras pidieron prórroga por 6 meses y llevarán reclamos.Luego, a las 16, Massa tendrá su primer encuentro con empresarios del sector de consumo masivo, tras su asunción, hace ya tres semanas. Les pedirá ampliar la producción, para sumar nuevos turnos y líneas, y evitar que los "cuellos de botella" se trasladen a precios., comentaron fuentes oficiales. Será en el Ministerio de Economía, con Pesce y Tombolini. Es que además del pedido para intentar frenar la inercia, uno de los temas centrales del encuentro serán las importaciones.Con un Banco Central que no logra acumular fuertemente reservas, y luego de un nuevo dato de déficit comercial, el Gobierno suma tres nuevas medidas para revisar las importaciones. Del otro lado, los fabricantes llevarán los pedidos para aceitar la aprobación de Simis y que no falten insumos para la producción de bienes esenciales. El reclamo del Gobierno será que los precios se acomoden al dólar oficial., comentaron. Pero además, en el Gobierno admiten que un proceso de "reshoring" y sustitución de importaciones de productos sobre todo asiáticos implica tener que asegurar los dólares, contaron.Participarán ejecutivos y. Desde las compañías también esperan el pedido del Gobierno de canalizar los pesos al mercado de capitales, en un contexto de alta liquidez para muchas y necesidad financiera del Tesoro.Este martes,En julio, las cámaras y el Gobierno acordaron un sendero de aumento de precios que estuviera al menos un punto por debajo de la inflación, para un plazo de 2 meses. Hubo 193 productos que incumplieron, con subas que llegaron hasta el 35,5% en solo dos meses, por encima del 11% pautado, según la Secretaría de Comercio.Los laboratorios con mayor cantidad de incumplimientos fueron, según la misma fuente,Tras el reclamo oficial, 123 medicamentos retrotrajeron los precios y ahora Comercio realizará un seguimiento durante las próximas 48 horas a la espera de que se “adecuen” los otros 70 pendientes. Si no, convocarán a reuniones “uno a uno” con las empresas, y se avanzará con medidas, anticiparon fuentes oficiales. La expectativa oficial es que se adhieran, dado que así lo transmitieron las cámaras presentes.En el encuentro, también se avanzó en el futuro de un nuevo acuerdo, dado que este terminaba a fines de agosto. Según comentaron fuentes del sector privado, el Gobierno les pidió extenderlo tal como está, por al menos dos meses más, mínimo hasta octubre.manifestaron desde un laboratorio. La semana que viene comenzarán las reuniones formales en el Ministerio de Salud.De todos modos, desde las cámaras también hubo un reclamo por el aumento de las prepagas. El objetivo que les plantea el Gobierno es intentar “incidir lo menos posible” en el IPC. En el último año, el rubro salud estuvo por encima del nivel general (76,4% contra 71,8%), pero con distinto impacto según las aperturas: productos medicinales estuvo por debajo (67,5%), mientras que prepagas bien por encima (96%), pese a ser un precio regulado