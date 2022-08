Dirigentes de JxC se reúnen luego de la denuncia de Carrió y la exposición de defensa de CFK

Se trata de la primera reunión tras las acusaciones de Elisa Carrió, que obligaron a suspender el encuentro del pasado 16 de agosto. Y, además, la primera tras la exposición de defensa de Cristina Kirchner en el juicio por la Causa Vialidad. Mauricio Macri es nuevamente el gran ausente.

De hecho, desde anoche la presencia de Macri estaba en duda, aunque algunos colegas estaban seguros de que no estaría presente hoy en el Sindicato de Gastronómicos Capital, en Salta al 1300, para reencontrarse con ellos, y así fue.Macri no participa de las reuniones de la Mesa Nacional de JxC desde encuentro del 27 de abril, en el Instituto Hannah Arendt, cuando se resolvió cerrarle el paso a Javier Milei y la decisión fue objetada por la jefa del PRO, Patricia Bullrich. Es que el ex presidente faltó a las siguientes convocatorias de la Mesa Nacional, que fueron las reuniones programáticas en La Matanza y en Río Cuarto, Córdoba. En el medio, el titular de la UCR, Gerardo Morales, lo cruzó fuerte por haber dicho que Hipólito Yrigoyen fue “uno de los primeros impulsores del populismo en América Latina”.Sumado a eso, en un almuerzo del PRO del 9 de mayo, Macri apuntó directamente contra los radicales al pedirle a la dirigencia de su partido queEn cambio, si está Morales. El gobernador de Jujuy, junto con sus colegas radicales de Mendoza, Rodolfo Suárez, y de Corrientes, Gustavo Valdés (ausentes hoy), respaldan el proyecto de Consenso Fiscal que impulsa el Frente de Todos y se trataría a fines de mes en la Cámara de Diputados, luego de haber sido aprobada en el Senado con el voto de gran parte de los legisladores de la UCR y el rechazo del PRO.Los puntos acordados para tratar hoy son los siguientes: el estado de situación de JxC y análisis político de la situación nacional, el debate sobre las reglas electorales en las provincias (hay distritos donde no hay PASO y se debe fijar un criterio para definir las candidaturas) y los mecanismos de “resolución de conflictos” (una cuestión que se hizo prioritaria tras las acusaciones de Carrió).Sólo se descuenta que habrá un pronunciamiento acerca de las acusaciones de Cristina Kirchner y la acción de la Justicia.. Como su silencio sobre las declaraciones de Carrió o el hermetismo ante el fuerte descargo de la Vicepresidenta.