Alberto enfatizó que Cristina es inocente, una "mujer honesta" y coincidió con ella en no pensar en un indulto

El presidente Alberto Fernández habló por primera vez tras el pedido de condena a 12 años de cárcel y proscripción política para Cristina Kirchner y los rumores sobre el análisis de un posible indulto a la Vicepresidenta en el marco de la causa Vialidad, donde es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita

“Ella no quiere pensar en un indulto. Yo pienso lo mismo. Nunca cambié mi pensamiento. El indulto es algo del pasado, de la monarquía. Mi análisis es crítico respecto del perdón presidencial”

En ese marco, el mandatario recordó entrevistado anoche en el programa A dos voces de TN quey señaló que la justicia argentina "se parece más a una monarquía que a una democracia", porque "es una justicia selectiva, que se aplica en favor de poderosos y maltrata al servicio de justicia".Alberto fue consultado por la posibilidad de indultar a Cristina y lanzó:Por eso explicó que siempre tuvo la misma postura en relación a la figura del indulto y opinó: "El indulto es una rémora que ha quedado en la Constitución Nacional, es una rémora de la monarquía". Alberto, sin embargo, dijo que ese análisis crítico al indulto supone que el funcionamiento de una justicia en un sistema republicano que "funciona a pleno".Y agregó: "Pero la verdad es que nosotros tenemos una justicia que se parece mucho más a una justicia de la monarquía que de la democracia, porque es una justicia selectiva que se aplica en favor de poderosos, donde los poderes facticos influyen y operan"., sintetizó Fernández respecto del tuit de Parrilli que señala que "para CFK ni indulto ni amnistía: Justicia".Explicó que “cuando uno ve lo que está pasando en la Justicia y en esta causa" lo que observa es "la decadencia del sistema judicial", y enfatizó ese "decaimiento desde 2016”.Asimismo, el jefe de Estado criticó al fiscal Diego Luciani:En esa línea, Alberto consideró hoy que esla imputación contra Cristina en la causa por la obra pública, al advertir que la acusación "partía de una premisa insólita que decía que ella, como presidenta, no pudo no saber lo que pasaba"., señaló el Presidente, y remarcó entonces que la Vicepresidenta "no cometió ninguno de los delitios que se le atribuyen" en el alegato por el fiscal Luciani que acompañó su par Sergio Mola, ambos vinculados con el macrismo.Insistió en ese sentido que un jefe de Estado está "muy alejado de una licitación pública" del tipo de las que se investigan en el juicio de Vialidad, y añadió que el pedido de pena de los fiscales considera que la exmandataria "tuvo responsabilidad de haber mandado un presupuesto donde estaban las obras que iban a Santa Cruz"., aseguró, e insistió en que la ex mandataria "no ha participado en nada" de lo que le acusan."No tendríamos que estar hablando de indulto", volvió a insistir el Presidente ante repreguntas de Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, porque, desde el punto de vista legal, todavía "no hay ninguna condena" contra CFK, más allá de que desde algunos medios "han logrado establecer una condena mediática".