Cerruti apuntó contra la "casta judicial" y se negó a "resucitar la causa Nisman" a pedido de la oposición

La portavoz presidencial,, afirmó que “el Poder Judicial en Argentina es una casta porque no ha permitido que se lo reforme” y sostuvo que no van “a resucitar la causa Nisman cada vez que la oposición quiere”."Este Gobierno cree absolutamente en una Justicia republicana e independiente.", señaló Cerruti en su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada.En ese sentido, señaló quey resaltó que en el alegato del fiscal Diego Luciani "no hay ninguna prueba que incrimine" a la expresidenta.La portavoz sentenció que el presidente Alberto Fernández "no hizo ninguna comparación anoche", respecto al supuesto paralelismo que medios opositores aseguraron que el primer mandatario hizo, durante una entrevista en Todo Noticias, entre el fallecido fiscal Alberto Nisman y el fiscal Luciani.Y subrayó que “la comparación la hicieron los periodistas”. “Lo que dijo (Alberto Fernández), además de demostrar la falta total de pruebas, es que", sostuvo la portavoz.", manifestó Cerruti.En esa línea, Cerruti remarcó que "hoy hay una cantidad innumerable de causas y de denuncias que involucran al expresidente Mauricio Macri y que ningún juez, ningún organismo se ha decidido a investigar". “Este Gobierno se ha mantenido llevando la relación con la Justicia sin ningún tipo de presión”, resaltó.Y agregó: "Si alguien armó causas en este país es el señor Pepín Rodríguez (Simón) que sigue prófugo, si alguien armó causas en este país es el gobierno de Mauricio Macri”.