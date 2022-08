Amenazaron de muerte a Alberto Fernández y está investigando la Policía Federal

En el marco de la polémica generada por los medios y la oposición tras declaraciones en las que ayer comparó a Diego Luciani con Alberto Nisman, como hicieron referentes de Juntos por el Cambio y hasta el fiscal Carlos Stornelli, el presidente Alberto Fernández reveló hoy que recibió una amenaza de muerte y que presentó la denuncia correspondiente

, afirmó el jefe de Estado entrevistado por El Destape, y señaló que es algo que les sucede a "todos" los que tienen exposición pública "constantemente, con esa lógica libertaria".No obstante, el mandatario señaló que están trabajando la Justicia y la Policía Federal. "No puedo contarlo porque temo interferir en la investigación", señaló.Fernández relacionó dichas amenazas con las agresiones y discursos violentos montados por sectores libertarios. "Yo planteo que la lógica libertaria no tolera la libertad de los otros. Es un momento así que se vive en el mundo entero, lo que se vio en el Capitolio de los Estados Unidos (en alusión al ingreso de manifestantes en enero de 2021 en rechazo al resultado electoral) nunca creíbe que lo íbamos a vivir. Y el promotor de eso es Donald Trump, que las encuestas dicen que está primero", argumentó."De verdad, creo que no es posible hacerse los distraídos, es muy grave lo que sucede y todos debemos hacer aglo para que deje de pasar", añadió.En el mismo sentido se quejó de la violencia expresada el lunes en una de las marchas que tuvo lugar en la casa de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta. "La democracia nos exige convivencia", dijo, y que agregó que lo que se está viendo "es un caudal de ataques y violencia física que es insostenible"."Esa gente comete el delito de incitación a la violencia y no hay ni un fiscal que haga algo", se indignó.