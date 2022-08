Cristina volvió a apuntar contra la Justicia: No sólo persiguen a los peronistas sino que encubren a los macristas

Esta no es de Netflix eh! La nota que estás viendo es del FBI. Brinda información a los Fiscales y Tribunales Orales de Comodoro Py en el caso conocido como “los bolsos de López”, donde se incautaron 9 millones de dólares. ¿Información sobre qué?... pic.twitter.com/FEIdRk3RhV — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 25, 2022

banco receptor al Finansur S.A., entidad que pertenece al macrista Jorge Sánchez Córdova,

El sello de la nota indica que esta información fue recibida en Comodoro Py el 20/04/2018, al año y 10 meses de la detención de López. Ya transcurrieron casi 4 años y medio sin que ello se investigue. Lo dicho: no sólo persiguen a los peronistas sino que encubren a los macristas. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 25, 2022

La vicepresidentapublicó este jueves pruebas que involucran a otro empresario macrista en la causa conocida como “los bolsos de López”, quién no fue investigado, y señaló que en Comodoro Py “no sólo persiguen a los peronistas sino que encubren a los macristas”.“Esta no es de Netflix eh!”, comienza el hilo de Twitter que publicó la vicepresidenta en el que además explicó: “La nota que estás viendo es del FBI. Brinda información a los Fiscales y Tribunales Orales de Comodoro Py en el caso conocido como ‘los bolsos de López’, donde se incautaron 9 millones de dólares”.“¿Información sobre qué? Sobre el destino y fecha de envío de un cargamento de 3,2 millones de dólares que formaban parte de los 9 millones incautados… O sea, más de un tercio del monto total”, explicó la expresidenta y compartió el documento en el que el FBI le informó a Fiscales de Comodoro Py cuál fue el destino del dinero.La nota del FBI informa que se enviaron 3,2 millones de dólares el 11 o 12 de octubre de 2011 y menciona comoquién además fue tesorero de Boca durante la gestión de Daniel Angelici.“El sello de la nota indica que esta información fue recibida en Comodoro Py el 20/04/2018, al año y 10 meses de la detención de López”, puntualizó Cristina Fernández y manifestó: “, concluyó.La vicepresidenta ya se había referido a la causa durante su intervención del martes pasado, en la que apuntó contra el exfuncionario José López, conocido por los bolsos con dinero que intentó esconder en un convento, y el empresario de la construcción e íntimo amigo del expresidente Mauricio Macri, Nicolás “Nicky” Caputo. "Eran ellos los dueños de esos u$s9 millones que le habían pagado a López, no tengo dudas", había afirmado.