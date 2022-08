El gobierno analiza levantar la restricción de comprar Dólar Ahorro para los que cobraron ATP

A dos años de la restricción,La prohibición no solo afectaba a las empresas que se adhirieron a la medida, sino también a sus trabajadores.sostuvo el director del Banco Central, Agustín D'Attellis. El funcionario confirmó que el BCRA analiza levantar la restricción para los trabajadores en relación de dependencia que hayan recibido parte de su salario a través del programa ATP. “Eso va a corregirse y va a normalizarse. Es cierto que se extendió y duró un tiempo pero el subsidio se dejó de recibir, y con lo cual, en ese caso particular y en el caso que no se reciba ningún otro (subsidio), se va a normalizar”, anticipó el economista.En declaraciones radiales a Urbana Play, detalló que “muy probablemente” se levante. Consultado por los egresos de divisas a través del turismo o la compra de productos del exterior, reconoció que se trata de una “salida importante” pero, como solución, rechazó una devaluación “por el prejuicio que genera sobre el resto de la economía”.Asimismo, indicó que está “descartada completamente” la aplicación de “algún tipo de desdoblamiento cambiario”, porque “generaría una situación complicada sobre el traslado a precios”.explicó.Por último, recalcó la posición compradora del Banco Central en las últimas jornadas. “Vienen unas cuantas ruedas donde se frenó la salida que veníamos teniendo que realmente era preocupante y venimos acumulando saldos positivos, algunos días más bajos y otros más fuertes”, subrayó D´Attellis, y reiteró que en septiembre se espera que “algunos sectores del campo empiecen a liquidar” y “empiece a aflojar la necesidad de dólares para energía”, lo cual permitirá que “el mercado cambiario vaya corrigiéndose”.Quienes deseen acceder a la compra del dólar ahorro y no se encuentren dentro del grupo afectado por las nuevas condiciones del cepo, podrán verificar la habilitación por medio de la, un comprobante que tiene una validez de 30 días, donde se deja constancias que no registras:- Aportes como trabajador bajo relación de dependencia;- Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al SIPA (tanto para trabajadores activos como pasivos);- Transferencias como Autónomo y/o Monotributista y/o Trabajadores de Casas Particulares;- Cobro de Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares;- Cobro de la Prestación por Desempleo;- Cobro de programas sociales.- Cobro de la Asignación Universal por Hijo;- Cobro de la Asignación por Embarazo;- Cobro de Becas Progresar;-Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.- Obra social.- Cobro del Refuerzo de Ingresos.