Carrió respaldó a Larreta, apuntó contra Bullrich y lanzó una insólita excusa para justificar la represión

líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, salió a bancar públicamente al jefe de Gobierno de la Ciudad, a tirar tierra sobre Patricia Bullrich y a hablar de los vecinos de CFK

Tras la tensión del fin de semana por las manifestaciones y la represión al apoyo a la vicepresidentaen Recoleta y la interna que se abrió en Juntos por el Cambio por el operativo policial de, una de las fundadoras de la coalición yA través de un comunicado que lleva las firmas de “Lilita”,, - no aparecen los principales diputados nacionales, curiosamente -,Además de apoyar a Larreta y disparar contra Bullrich, Carrió y los dirigentes mencionados de la CC convocaron a "la reflexión a la Vicepresidente" para que "tome conciencia de que sus vecinos, en general, son gente de tercera edad"., plantearon de manera insólita, como si ese hecho debiera impedir una manifestación legal y pacífica y, entonces, justificara la represión que respaldaron previamente.Otra "lilita" que no firmó el comunicado pero sí salió a hablar es la diputada nacional Mariana Zuvic, quien apuntó anoche contra el auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto.Zuvic, una de las que estuvo en la conferencia de prensa de Larreta pero en el fondo, sin formar fila y casi de espaldas, acusó al dirigente peronista del entorno más cercano a Macri de ser quien "garantiza el statu quo" y de blindar a Cristina.Es que el ex senador nacional había dicho, como sostiene desde hace tiempo, que "probar la figura de asociación ilícita" con el alegato del fiscal de la causa Vialidad Diego Luciani y condenar a la ex presidenta "será difícil" .Zuvic, una de las primeras impulsoras de las causas contra la vicemandataria, salió con los tapones de punta: "En esta instancia tenemos que mantenernos con mucha firmeza, no podés retroceder ni para tomar impulso, tenés que redoblar. Lo digo por las declaraciones de Pichetto", explicitó en LN+."Pichetto es el que blindó a (el expresidente, Carlos) Menem, él garantiza el statu quo, el que blindó a Cristina Kirchner con los fueros", disparó.Por eso, expresó su desacuerdo "con personas que dicen ser una cosa y representan al patrimonialismo corrupto de la Argentina y sostiene las estructuras de impunidad"."Él representa a quien sostiene y tiende puentes para la estructura de impunidad, en este momento tan sensible de los argentinos”, concluyó.