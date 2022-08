Finocchiaro se despegó de Manes y acusó a Cristina de "generar violencia en las calles"

El diputado nacional del PRO y ex ministro de Educación del gobierno de Cambiemos, Alejandro Finocchiaro, apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner en la avanzada política, judicial y mediática contra su figura. “El kirchnerismo está forzando el quiebre de la paz social en las calles. En primer lugar, porque no puede defenderse de los alegatos del fiscal Luciani que fue impecable y cargado de pruebas irrebatibles”, dijo el legislador del PRO.

En diálogo con Política Argentina, consideró que “la vicepresidenta está tratando de hacer es ir, inclusive en contra de su propio gobierno porque no puede tapar el inmenso desbarajuste que tiene”. “Tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro Sergio Massa dejaron de ser noticia, la centralidad la ocupa ella y lo ocupa por la violencia que genera”, sostuvo al tiempo que consideró que “los argentinos tenemos que ser muy fríos en esto y tener la cabeza bien puesta porque la violencia en las calles siempre está mal y nunca favorece a la democracia”.Consultado sobre la prohibición de Facundo Manes en relación al pedido de juicio político de algunos legisladores del PRO, a lo que el neurólogo no puso su apoyo, dijo Finocchiaro: “Lo de Facundo (Manes) es una actitud individual que no ayuda y no comparto”. “El presidente de la Nación incurrió en un grave acto institucional al amenazar a un fiscal de la Republica. Eso no pasa en ninguna democracia”, aseguró.