"Hablar menos y trabajar más": fuerte cruce entre Bordet y Cabandié por los incendios en el Delta

intercambio que, en las últimas horas, protagonizaron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, luego de que ayer se detectara un nuevo foco ígneo que luego fue controlado y que el funcionario del gobierno nacional exigiera respuestas a la provincia mesopotámica

Pedimos a la provincia de Entre Ríos que arbitre los medios para prevenir nuevos focos ígneos intencionales.



En el día de hoy, el SNMF detectó un nuevo foco ígneo intencional en Entre Ríos. Luego de 3 horas de trabajo, con 13 brigadistas logramos controlarlo. — Juan Cabandié (@juancabandie) August 28, 2022

"Sería muy importante contar con un ministro que esté a la altura de las circunstancias"

Con la coordinación de las provincias y la Nación, bomberos, policías, rescatistas y fuerzas armadas trabajan a contrarreloj para prevenir y sofocar los incendios en condiciones muy complejas. Sería muy importante contar con un ministro que esté a la altura de las circunstancias. — Gustavo Bordet (@bordet) August 29, 2022

Los incendios en el Delta no sólo provocaron el importante daño en humedales, flora y fauna local, sino que también generaron a nivel político fuertes cruces entre autoridades nacional y de la provincia de Entre Ríos. Es el caso del intercambio que, en las últimas horas, protagonizaron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. La respuesta le llegó un día después pero en forma explosiva a Cabandié y de parte de propio gobernador Bordet. "Además de no conocer en absoluto la realidad del Delta, se ha dedicado todo este tiempo a evadir responsabilidades y distribuir culpas que no contribuyen a encontrar soluciones", advirtió el gobernador entrerriano. Luego, recordó que "con la coordinación de las provincias y la Nación, bomberos, policías, rescatistas y fuerzas armadas trabajan a contrarreloj para prevenir y sofocar los incendios en condiciones muy complejas". Y concluyó Bordet pidiendo de forma velada que echen a Cabandié: