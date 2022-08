Reigada: Necesitamos tener un horizonte de triunfo en 2023 y Cristina es la referente con más fuerza y firmeza del FDT

“Lo que hoy estamos viendo como apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es la respuesta lógica que el pueblo hace hacia una líder que representa las políticas de igualdad y el rescate de lo que ha sido el amor del pueblo al peronismo. Esto es lo que representa Cristina, en las movilizaciones hacía su casa y en las diversas actividades en todo el país para expresar el repudio ante la persecución y el hostigamiento del Poder Judicial”, enfatizó María Reigada al valorar el apoyo del pueblo hacia CFK.

Reigada apuntó contra Larreta al recalcar que “el gobierno de CABA hizo un acosos hacia a la figura de la Vicepresidenta”. “No la reconoció. La presencia de la militancia del FDT obedeció a ese grupo que se había acercado con el propósito de molestarla y amenazarla. Ante la no acción de Larreta, hizo que espontáneamente dirigentes y compañeros del FDT se acercaran para solucionar lo que se estaba produciendo. Cuando el Estado no aparece, aparece el pueblo”, dijo.Asimismo, cuestionó la falta de respeto hacia la figura de Axel Kicillof. “No se respetó ni siguiera la figura del gobernador que intentó dialogar con las fuerzas de Seguridad. Ahí empezó la represión hacia él, hacia distintos funcionarios, también yo estaba. También recibí el hidrante. Una cuestión desmedida y que no atendía a la magnitud de quien intentaba mostrar responsabilidad”, señaló.