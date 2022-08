Qué dice el juez de la Corte de Santa Fe que citó Cristina y destroza el juicio de Vialidad

Cristina publicó hoy un video en el que el juez de la Corte Suprema santafesina Daniel Erbetta critica el accionar de la Fiscalía en la causa Vialidad. A través de un programa audiovisual, el juez Daniel Erbetta dijo que “estamos asistiendo a un momento que complica al Poder Judicial y no podemos callar, porque el silencio puede ser cómplice”.

En el video del siguiente tuit vas a escuchar al Dr. Daniel Erbetta hablar sobre el juicio oral de “Vialidad”. ¿Que quién es? Mirá su CV. pic.twitter.com/P27Bvt0jRq — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 29, 2022

Erbetta es ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe desde 2017. También se especializó en derecho penal y profesor titular de derecho penal en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Fue decano de la Facultad de Derecho y secretario general de la misma universidad y presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal. Asimismo, integró la Comisión de Reforma Integral al Código Penal 2006/2007 y participó en la reforma procesal penal santafesina.

De esta manera, manifestó sus inquietudes sobre la avanzada judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner., constituye una falta de respeto.“Este proceso, si tiene algún valor es el valor pedagógico, porque es un proceso que nos permitiría a nosotros enseñarle a los alumnos cómo no debe ser un debido proceso penal, cómo no debe actuar un fiscal y cómo no debe actuar un juez", sostuvo el también profesor titular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, enfatizó.