Nueva reunión del PJ Nacional por Cristina: expectativa por una movilización masiva

El Consejo del PJ Nacional retomará este martes la reunión iniciada el jueves pasado para analizar las medidas que se realizarán en defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner ante la ofensiva del Poder Judicial. La principal: la organización de un acto masivo, probablemente en la Plaza de Mayo, en las próximas semanas. Es muy probable también que se emita un nuevo comunicado, seguramente de tono duro respecto a lo sucedido durante el fin de semana frente al domicilio de Cristina con la Policía de la Ciudad. Será la actividad partidaria previa al Congreso del PJ Bonaerense del sábado en Merlo, que tendrá a la vice como única oradora y para el que se espera también una asistencia importante. El estado de alerta y movilización del oficialismo se mantiene a pie firme.Se espera que el nuevo encuentro de la conducción del Partido Justicialista en la sede de la calle Matheu, a las 18, sea aún mayor que el de la semana pasada, con varios participantes presenciales de los que en aquella ocasión estuvieron de manera virtual. También apuntan a que participara algún gobernador, tal vez Axel Kicillof, Raúl Jalil o Jorge Capitanich. En cambio, no está asegurado que el presidente Alberto Fernández llegue a tiempo de su visita a Bariloche, donde inaugurará un edificio del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad junto al ministro Daniel Filmus. De todas maneras, se apunta a dar una nueva señal del alineamiento total del peronismo detrás de quien en el documento de la semana pasada se definió como "la más importante líder del pueblo argentino".Además, esta vez, se analiza un nuevo documento que sea menos referido a la operación de lawfare contra la vice que al bochornoso comportamiento de la policía a cargo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la disputa generada dentro de Juntos por el Cambio por ver quién reprimirá mejor a la militancia movilizada.Por otro lado, debería quedar resuelto cómo será la gran movilización de respaldo a Cristina, que esperan quede fijada como una de las concentraciones importantes desde el retorno democrático. La idea que fue ganando espacio es que debería ser en uno de los lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, Plaza de Mayo o Avenida 9 de Julio. Había más simpatizantes de la Plaza por sus implicancias históricas aunque contiene menor capacidad que la que ofrece "la avenida más ancha del mundo".En cuanto a la fecha, la convicción general es que para el 17 de octubre falta demasiado y que debía buscarse algo más cercano. En el anterior encuentro se había analizado como alternativa el 16 de septiembre, dado que es el aniversario de la Noche de los Lápices y del golpe del '55 contra Perón. El 16 caerá viernes y daría lugar a una convocatoria amplia en defensa de la democracia y de una justicia realmente independiente. Obviamente, la opinión de Cristina será importante.En el encuentro del PJ participarán Eduardo "Wado" de Pedro y el senador Mariano Recalde, dos dirigentes muy cercanos a ella. La fecha podría ser del agrado de la vice, que justamente este lunes mantuvo un encuentro con organizaciones de derechos humanos en el Senado. "No vamos a permitir que la condenen", advirtió la titular de Abuelas, Estela de Carlotto.Al masivo encuentro callejero esperan darle un carácter de apoyo de todo el peronismo en particular y del Frente de Todos en general. Antes que eso, continuará durante esta semana la movilización en el domicilio de la vicepresidenta hasta desembocar, el próximo sábado, en el anunciado congreso del PJ Bonaerense que preside Máximo Kirchner. Se realizará al mediodía en el polideportivo de Merlo con Cristina Kirchner como única oradora. Se movilizarán La Cámpora y los intendentes del Conurbano, por lo que también se espera una convocatoria masiva, que imaginaban de alrededor de 100 mil personas.Luego de los últimos días, es imposible imaginar una gestión donde Cristina Kirchner siga ajena a sus principales decisiones. En los últimos días se produjeron dos indicaciones muy precisas. Por un lado, Máximo Kirchner planteó un aumento de suma fija de 30 mil pesos para todos los trabajadores, de manera independiente a las paritarias, que continuarán abiertas. En tanto, la senadora Di Tullio defendió su proyecto de otorgar 16 mil pesos a todas las personas que no tengan recursos para que nadie quede debajo de la línea de indigencia. "Lo pidió Cristina", avisó. Agregó que para lo que queda de 2022 comprometería menos del 0,1% del PBI y que el ministro de Economía, Sergio Massa, le prometió que buscaría la manera de conseguir los recursos. También que lo incluiría en el Presupuesto para el año que viene, que debe presentar en los próximos días.