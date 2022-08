Denuncian al fiscal Luciani por adelantar opinión sobre la Causa Vialidad

La denuncia fue realizada como particular, en su carácter de ciudadana, por la abogada Valeria Carreras, quien tomó conocimiento que el fiscal en el año 2019 fue co-autor y escribió uno de los capítulos de una publicación:Según la letrada, a partir de la hoja 67 se da inicio a la pluma del fiscal federal Luciani y en dicha participación.La presentación fue realizada ante el Procurador Eduardo Casal por “falta grave” estipulada en la ley 21.148 del Ministerio Pùblico Fiscal, por no excusarse dentro del tiempo que corresponde a sabiendas de que existen motivos para su apartamiento (art 68 inciso h) .“En nuestro país se viene observando un acontecimiento social inédito de rechazo y repulsa frente a todo acto de corrupción cometido por los funcionarios públicos y el sector privado. Esto último, debido a que se ha verificado que, en la enorme mayoría de los casos, detrás de un hecho de corrupción de un funcionario público aparecen involucradas personas del mundo empresarial, quienes en su círculo social gozan de un cierto prestigio. Así, el dinero que se desvía de los fondos públicos pasa a manos privadas como un modo de obtener impunidad. El abuso en el ejercicio de sus cargos por parte de los funcionarios para obtener ganancias a partir de las actividades con empresas privadas puede poner en riesgo el funcionamiento del Estado de derecho, tal como se ha detectado en Argentina con los presuntos sobornos en la cartelización de la obra pública.”“En efecto, a partir de una investigación por parte de periodistas del diario La Nación, conocida públicamente como `Causa de los Cuadernos´ –que derivó en una serie de allanamientos, detenciones, citaciones a prestar declaración de indagatoria, autos de procesamiento de ex altos mandatarios del Estado, y que provocó que algunos imputados se acogieran a la figura del arrepentido–, salió a la luz un entramado de sobornos que se encontraría presente en casi la totalidad de la obra pública. Si bien en el imaginario colectivo siempre ha estado latente la sensación de que la relación funcionario-empresario es promiscua, en la actualidad los hechos han puesto en el centro de la escena esta realidad y han provocado preocupación y conmoción en la ciudadanía”, transcribió la abogada.“Como ciudadana me veo obligada a marcar y denunciar esta irregularidad, pues debió el Sr Fiscal Federal, excusarse”, consignó la abogada. En la denuncia, la letrada pidió que se solicite copia a la FUNDACION KONRAD ADENAUER de la publicación aludida. Luciani fue recusado sin éxito por la defensa de Cristina Kirchner, cuando salió a la luz que jugaba al futbol con uno de los jueces del tribunal del caso Vialidad en la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri.