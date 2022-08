Anmat prohibió la publicidad en comida para chicos con sellos precautorios: las pautas con el etiquetado

El Gobierno estableció las primeras pautas oficiales para publicitar los alimentos y bebidas que cuentan con excesos de azúcar, de acuerdo a lo establecido en latambién conocida como Ley de Etiquetado Frontal. La misma fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso a fines del año pasado y reglamentada en marzo.Así lo informó la(Anmat) a través de la Disposición 6924/2022 firmada por su titular, Manuel Limeres. De esta manera, el Ministerio de Salud dispone que “toda publicidad, promoción y/o patrocinio dirigida al público y difundida en medios masivos tradicionales y digitales de alimentos y bebidas analcohólicas envasados que contengan al menos un sello de advertencia (incluyendo en estos las leyendas precautorias sobre edulcorantes y/o cafeína), sean nacionales o importados” deberán ser reguladas.Este organismo es el responsable de controlar la legislación y cuenta con la competencia en elincluyendo los aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes utilizados en la alimentación humana, como también de los materiales que entran en contacto con los alimentos durante el proceso de producción y distribución.Cabe recordar que dicha ley tiene como objetivoy “promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles”.Una parte fundamental de este proceso de concientización recae sobre las advertencias en casos donde existen excesos de componentes dañinos para la salud como azúcares, sodio, grasas saturadas, productos químicos, colorantes, etcétera. La ley estará, además, regulada por Defensa al Consumidor.- No podrá haber publicidades dirigidas a niños y adolescentes de productos que contengan al menos un sello de advertencia. De este modo, queda prohibido el uso de personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades y otros elementos interactivos. Además, se deberá “propender al consumo adecuado del producto, presentando sus propiedades objetivamente sin engaños o equívocos, brindando información veraz, precisa y clara”. Esto implica la inclusión de una denominación de venta y el nombre comercial del producto con sus respectivos sellos de advertencia.- En caso de publicidad en medios gráficos: su lectura deberá ser clara y de fácil acceso. Mientras que en la publicidad expuesta en la vía pública, la información requerida deberá ser visible en un tamaño acorde con el utilizado en la gráfica, debiendo resultar de fácil lectura.- Publicidad en radios y otros medios orales: las advertencias deberán ser locutadas de manera clara y con un ritmo que permita su comprensión. Por su parte, en los medios audiovisuales y digitales, además deberá incluir en forma visible y mantenerse durante un tiempo que permita su lectura completa.- Además de advertir sobre los aspectos negativos de un producto, se deberán destacar las declaraciones nutricionales positivas y los beneficios de seguir una alimentación más saludable.- En el caso de productos nuevos en el mercado, se deberá dar detalles de sus características y diferencias con otros similares.- No se podrá distribuir de manera gratuita, en la vía pública, en instituciones, ni a modo de donación, los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan algún sello de advertencia.El artículo 10° de la Ley 27.642 establece la “fundamentalmente, en el caso de la propaganda dirigida a niñas, niños y adolescentes. En esa línea, toda publicidad de este tipo de productos envasados, deberá ser aprobada o controlada por la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la ANMAT.