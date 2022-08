Santa Fe: docentes, estatales y médicos paran en reclamo de paritarias y Perotti lo consideró "desmesurado"

Pese al anuncio del gobierno provincial de descontar los días de paro, los gremios arrancan otra semana de paro y movilización en Rosario. Se trata de la quinta semana desde el inicio del conflicto.En tanto, no habrá clases martes, miércoles y jueves ni en escuelas públicas ni privadas, los estatales de UPCN paran martes y miércoles y se espera que ATE defina medidas similares.Durante una recorrida por una obra de desagües que se realizó en la ciudad de Rafaela, Perotti defendió la decisión de no adelantar las conversaciones, como reclaman los gremios, debido a que su administración cumplió su compromiso asumido en las paritarias de marzo pasado.expresó el mandatario a radio LT9 de Santa Fe.Perotti se quejó de que las medidas de fuerza no ocurrieron “en ninguna otra provincia” y evaluó que, excepto en Córdoba,, el resto“. Además, sostuvo que esta semana “no debería haber paros” y se mostró esperanzado que las partes puedan “generar la mejor disposición” para llegar a un acuerdo.