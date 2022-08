Carlos Fernández consideró que no hay ninguna avanzada judicial y se niega a tirar cohetes de manera distractiva

Para Carlos Fernández, “no hay ninguna avanzada judicial contra nadie”. “Hay un cumplimiento de los pasos procesales. Son etapas que hay que atravesar y no se trata de ninguna instancia definitiva tampoco, por lo tanto, está claro que hay una puesta en escena desde el punto de vista político”, dijo en diálogo con Política Argentina.

Para el director del Banco Provincia, ex diputado nacional y ex vicepresidente de la UCR, lo de Cristina “es una causa de corrupción en donde ella tiene que ejercer su derecho de defensa”. “Tiene que demostrar que el alegato del fiscal no se corresponde con la realidad. No hay que hacer tanta discusión. Todo el resto es fuego de artificio. Me niego a sumarme a los que tiran cohetes para hacer una maniobra distractiva”, recalcó.Consultado sobre la polémica que había generado el pedido de juicio político por parte del PRO al presidente Alberto Fernández, y que tomó el rechazo de Facundo Manes, Carlos Fernández expresó: “Estoy totalmente de acuerdo con Facundo Manes. Es un error. Es sumarse a poner la cuestión política por la judicial”.