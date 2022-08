Kicillof: "Larreta está en una olimpíada a ver si puede mostrarse más duro que Bullrich, que se pone nerviosa"

Axel Kicillof cruzó con dureza la actitud de los dirigentes de la coalición opositora, en la cual advirtió que "los halcones se morfaron a las palomas" y que están "en una campaña electoral

Tras la interna que en Juntos por el Cambio parece no acabar nunca y en la cual, luego el almuerzo que mantuvieron ayer, no pudieron superar el cruce por lo sucedido frente a la casa decon el operativo porteño,"Con la renuncia de Guzmán la oposición hablaba prácticamente de que el gobierno se iba, no terminaba. Se pasaron tres pueblos. Me parece que eso también explica un poco el estado de ánimo que tienen y la desesperación", sintetizó el mandatario provincial entrevistado por Radio 10.En ese sentido, Kicillof explicó que la asunción decomo ministro de Economía y el reacomodamiento del Gobierno nacional. Ante eso, montaron un "show" con la Causa Vialidad y el pedido de condena e inhabilitación contra la Vicepresidenta., advirtió el Gobernador.En ese marco, Kicillof se metió en la pelea que protagonizan por estas horas el jefe de Gobierno porteño y la titular del PRO:"Eso es lo que los desespera: en lugar de haber generado una condena del grueso de la sociedad, pasó lo contrario. Muchísima gente se movilizó y otra mira con desconfianza a esos jueces que claramente están haciendo una operación política", concluyó.