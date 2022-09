Cristina Kirchner volvió a ser celebrada por la militancia tras 10 días de vigilia, pese a Larreta

Horacio Rodríguez Larreta, insiste no sólo en no acatar una decisión judicial que le ordenó cesar el operativo policial frente a la casa de Cristina Kirchner para obturar las manifestaciones de apoyo, sino que también redobló la apuesta anunciando que no permitirá lo que considera "un acampe"





lo cierto es que la vigilia frente a la casa de CFK continúa, y en el caso de este miércoles se tradujo en el décimo día, por lo que este jueves llegará la jornada número 11

En un intento por seguir ocupando el centro de la escena opositora luego del fuego cruzado con, el jefe de Gobierno porteño,El alcalde porteño afirmó en otra entrevista, esta vez a un medio de Rosario, que está "administrando" las manifestaciones en el barrio de Recoleta e insistió en que no permitirá que se vuelva algo estable. "Eso ya no es una manifestación, es un acampe. Ahí es donde no podemos permitirlo", advirtió., dijo, muy en línea con el discurso que le impusieron sus pares del PRO.Asimismo volvió a arremeter contra el juezy su fallo que ordenó remover el operativo de seguridad montado en Uruguay y Juncal., dijo Larreta sin precisiones.Finalmente, minimizó la importancia del debate en torno al vallado y al operativo de seguridad: "Como jefe de Gobierno le doy importancia al conflicto que tenemos en la calle, pero no tenemos que distraernos porque los problemas de la gente pasan por otro lado".Pese a las palabras de Larreta,La Vicepresidenta, en tanto, estuvo fuera de su domicilio después de las 13, cuando se dirigió a su despacho del Congreso nacional en medio de expresiones de apoyo y afecto por parte de manifestantes congregados en el lugar, quienes a la salida de la exmandataria entonaron las estrofas de la marcha peronista.Cristina saludó, se sacó varias fotos con ancianos, niños y mujeres embarazadas, y también firmó su libro "Sinceramente" a los militantes que permanecen en su domicilio haciendo una vigilia., indició a Télam un joven dirigente de una de las organizaciones que mantienen la acción callejera.Raúl Delgado, concejal del Frente de Todos (FdT) y dirigente de la Corriente Nacional Martín Fierro, en el municipio bonaerense de Florencio Varela, informó a esta agencia: "Nosotros junto a otras organizaciones continuaremos acompañando a Cristina en la puerta de su casa. Seguiremos estando acá para cuidarla ante las amenazas permanente del Gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta y sus seguidores. Sin dudas que el jefe de Gobierno juega a ser el brazo ejecutor del partido judicial del país".