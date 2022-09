Tarifas de luz y gas: comienza a implementarse el esquema de segmentación con 9 millones de inscriptos

Los incrementos solamente serán aplicados a los usuarios de mayores ingresos, que pertenecen al Nivel 1, y a aquellos que no hayan completado el formulario.

los usuarios comerciales no ingresarán al esquema de segmentación de subsidios porque ya recibieron la actualización

La cartera tampoco implementará por el momento una diferenciación para las entidades educativas, religiosas, deportivas y sociales,

desde el 15 de julio, mientras que se analiza la eventual incorporación al beneficio para determinadas entidades educativas, religiosas, deportivas y sociales.Así, alrededor de 5,9 millones de usuarios que no se inscribieron al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) -por diferentes circunstancias o porque sus ingresos corresponden a un nivel superior- pasarán a pagar tarifa plena en un proceso de reducción bimestral.Desde la Secretaría de Energía de la Nación señalaron que la implementación en cada una de las distribuidoras de gas y electricidad se podrá reflejar en los próximos diez días, a medida que los respectivos entes reguladores provinciales comuniquen los nuevos cuadros tarifarios a aplicar y el listado de beneficiarios.Estiman que ey una reducción estacional del precio de la energía, el impacto inicial podría ser más reducido.Mientras que la Secretaría que conduce Flavia Royón espera poder, junto a los entes reguladores, para identificar con "un trabajo en el terreno" a los usuarios que no se inscribieron en el RASE pero que están en condiciones de mantener sus subsidios, para darles la posibilidad de incorporarse al esquema.En tanto, el Nivel 2, de menores ingresos, que cuenta hasta este miércoles con 6,5 millones de inscriptos, y el Nivel 3 -de ingresos medios, con 2,5 millones de inscriptos-, no tendrán este año ninguna modificación respecto de la tarifa que están abonando.En pesos, un usuario del Nivel 1 del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) con consumo de hasta 100 kwh, al que le corresponde la categoría R1, que a agosto paga una factura de $650, con la reducción de subsidios pasará a abonar alrededor de $1.000En el caso de la categoría R2 -que nuclea al 44% de los usuarios con consumo de hasta 250 kwh- que pagaba hasta hoy facturas de hasta $1600 pesos pasará a abonar $2.450.Mientras que los usuarios de la categoría R9 -con consumo de hasta 1.401 kwh mensual- pasarán a pagar $19.000 contra los $14.000 que abonan en la actualidad.En los casos de beneficiarios otros niveles (2 y 3) de subsidios que no tendrán incrementos formales, deberán pagar una tarifa plena si el consumo supera el tope de 400 kwh mensual.Es decir que en el caso de un usuario R5 de entre 401 y 451 kwh de los $ 3200 pesos actuales pasará a pagar $ 3.400, ya que registrarán un aumento sin subsidios sólo por el excedente al tope fijado.Más allá del segmento de hogares, en la Secretaría de Energía insistieron en quepor el precio estacional de la energía que tiene un impacto muy por debajo de la inflación anualizada, según las fuentes.al entender que eso deberá ser analizado y eventualmente solicitado por las correspondientes instancias estatales que las comprendenn para poder determinar un esquema para cada área.