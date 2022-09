Máximo Kirchner: en JXC discuten "quién mata al primer peronista" y hay "cuasi extorsión" de Macri

El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista Bonaerense,afirmó que el Jefe de Gobierno porteño,con el operativo policial desplegado en la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández y sostuvo que la oposición, manifestó.Además se refirió alque le tienen adentro dey sostuvo que ese tipo de conducción es "dañino" para la política argentina. El legislador alertó que desde la oposición, expresó Máximo Kirchner. Mientras que opinó que la violencia de Cambiemos es una respuesta a la falta de propuestas:El diputado nacional sostuvo además que en el marco de un operativo de lawfare buscan quesea proscrita y encarcelada para obtener una imagen de la exmandataria tras las rejas y advirtió que en el pasado el Poder Judicial no tuvo escrúpulos para meter presos a dirigentes del peronismo. Recordó entonces queEn esa misma línea Máximo Kirchner enfatizó su repudio sobre la represión perpetrada por la Policía de la Ciudad el sábado en la casa de Cristina Kirchner en el marco de las manifestaciones en apoyo a la vicepresidenta y denunció que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no sólo puso en riesgo la vida de miles de personas al ordenar el ataque de las fuerzas de seguridad, sino también de los propios oficiales que fueron parte del operativo.aseguró. Y añadióEl líder derelató además el episodio personal que vivió con efectivos de laque lo golpearon y lo insultaron cuando pretendía ingresar al domicilio deen calidad de hijo “como un ciudadano más”. “comenzó narrando. Y continuó: “El primer cordón más o menos, me pongo la capucha para que no me reconozca la gente que estaba ahí, era medio inentendible ese cordón, pero después hubo un par que se sacaron. No fueron todos tampoco”.Relató entonces que “imaginate si el compañero que estaba en la esquina ve al que me insulta y me logra golpear. Termina mal eso, era un sinsentido. Éramos tres o cuatro y una piba que no sé de dónde salió que me agarraba de atrás y me decía “vamos compañero”., sumó.Para finalizar y según puntualizó, quienes lo atacaron fueron los policías de “mayor edad”. Destacó además la labor de un efectivo que estaba vestido de bordeau que fue muy gentil y se acercó a ayudarlo, pero no podía parar al resto de los efectivos., analizó.