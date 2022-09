Máximo Kirchner: "Quiero que me gobiernen las mejores y la mejor es Cristina para presidenta

El diputado nacional del Frente de Todos y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se expresó acerca de una posibilidad que, con los hechos sucedidos en Recoleta en los últimos días, con operativo policial de Horacio Rodríguez Larreta y represión a manifestantes, tomó vuelo en las últimas horas: que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a presidenta en 2023

Máximo, hijo mayor de Cristina, aseguró tener "sensaciones encontradas", pero no dudó en destacar que a la Vicepresidenta le "sobre inteligencia y coraje" y que "la decisión es de ella"., afirmó el ex titular del bloque de Diputados del Frente de Todos.Entrevistado por El Destape, Kirchner reconoció no obstante que los años al frente del Poder Ejecutivo no son inocuos a la salud. "Sé el desgaste que lleva la presidencia si trabajás en serio", sostuvo, y consideró que eso principalmente sucede "cuando vos le ponés muchas ganas", porque "quemás mucha vida, no estás de vacaciones".No obstante, consideró que una eventual candidatura de CFK es algo "que resuelve la sociedad", antes de retomar su descripción respecto del estado de salud de la titular del Senado. "La ves y está re bien, hace gimnasia todos los días, está hiperlúcida", dijo.En la misma línea, ironizó:Respecto a las elecciones del año próximo, Máximo afirmó que quiere "que la sociedad tenga la mayor de las libertades para elegir" y que "esté muy bien económicamente la Argentina". En ese sentido consideró que para motivar un triunfo del peronismo "hay que generar realidades, no expectativas"."Si no daba por perdidas las elecciones en 2019, no veo por qué darlas por perdidas ahora", sostuvo optimista el dirigente que conduce la agrupación La Cámpora, referenciada en el kirchnerismo.