Coparticipación y policía porteña: Nación pide apartar a Rosatti por su vínculo con un operador de Larreta

el Gobierno nacional le puso sobre la mesa al presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti que debe apartarse de la causa en la que el máximo tribunal tiene que definir qué hacer con el traspaso excesivo de fondos que Mauricio Macri le entregó a Horacio Rodríguez Larreta para financiar la policía porteña. Si no se excusa, el mismo gobierno pidió su recusación con causa

Con patrocinio judicial del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro,En la presentación, además,Ese día, en el marco de un festejo de cumpleaños al que asistieron altas autoridades del Gobierno de la Ciudad y del Poder Judicial, el ministro de Seguridad de la Ciudad,, y, el director general de la Vocalía de Rosatti, arribaron juntos y compartieron la celebración del natalicio del jefe de los fiscales de CABA y otrora operador judicial tanto de Larreta como de Macri,Según argumentan en la presentación, en el marco de la causa en la que debe intervenir Rosatti, la situación descripta muestra afinidad entre el ministro de Seguridad porteño y un funcionario de extrema cercanía al ministro de la Corte, encima en un evento social de otro funcionario judicial también propuesto por Larreta., según reza el escrito presentado por el Estado Nacional ante la CSJN en las últimas horas.En cuanto al pedido, el texto afirma: “Se solicita al Excmo. Ministro Rosatti tenga a bien excusarse para entender en esta causa pues tal postura resulta coincidente con los más altos estándares esperables, en todo sistema republicano, respecto de la imparcialidad que debe rodear a los magistrados como intérpretes de la ley”.“Para el hipotético caso de que el ministro Rosatti no se excuse en la presente causa, se solicita a VE que esta presentación se la considere como un planteo formal de recusación con causa al doctor Horacio Rosatti”, sostienen.En la causa en la que debe intervenir la Corte y por la que hubo varias reuniones entre Nación y CABA que no llegaron a buen puerto se discute el benficio multimillonario que Macri le brindó a la Ciudad, y así a la caja de Larreta, ni bien se convirtió en presidente y su sucesor en alcalde porteño.. Sin embargo, esa decisión de Macri para Larreta excedía el monto necesario para cubrir los costos salariales y operativos de la policía porteña.En cambio, los recursos que le sobraron al gobierno porteño fueron a parar a otros gastos que no tenían nada que ver con ese destino. El presidente Alberto Fernández ya advirtió que continuará financiando a la policía porteña, incluso pese a que es la única fuerza distrital pagada por el Estado Nacional. Pero señaló que el excedente debe ir hacia otro destino vinculado al caracter federal de la Argentina y a las necesidades de otros distritos más pobres y, además, perjudicados por la coparticipación.“La decisión sobre una cuestión de tal gravedad institucional no puede ser adoptada sino por magistrados respecto de los cuales las partes, y la sociedad toda, tengan una absoluta certeza acerca de su imparcialidad. Ello justifica, de por sí, que el ministro Rosatti se aparte de esta causa”, dice el escrito presentado por el Gobierno.Según versiones publicadas en medios digitales, como El Destape, y advertidas en televisión, Rosatti ya comenzó a circular un proyecto para rechazar este planteo.Según un trabajo de los investigadores, el impacto presupuestario de la transferencia de la Policía Federal a la ciudad significó un aumento inusitado de fondos para Larreta.“El incremento de coparticipación a la CABA más que compensó el traspaso de la Policía Federal, liberando recursos adicionales en el distrito más rico en términos presupuestarios de toda la Nación”., dice el texto que firman Laurent, Schiavi y Cuattromo, que fue publicado en la Revista Bordes.En 2015, con el esquema previo al favor de Macri a Larreta, la ciudad recibió $7.834 millones por coparticipación. Aumentaron hasta $56.359 millones en 2018. En cambio, si ese año el esquema hubiera sido el vigente antes de Cambiemos, el alcalde porteño hubiera recibido $22.544 millones, menos de la mitad.