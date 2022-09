La CGT se declaró en estado de alerta y no descartó un paro general tras el atentado a Cristina Kirchner

La Confederación General del Trabajo (CGT) se declaró en estado de "alerta" y no descartó un paro para los próximos días tras el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Recoleta.En el marco de una conferencia de prensa, el co-secretario general de la CGT, Héctor Daer, manifestó:Al respecto, remarcó que "no se puede callar que estas cosas son consecuencia de los agravios que están de más, de los adjetivos que están de más, y del odio que muchas veces se mete en el medio del debate político entre los argentinos”.En este sentido, la CGT, que anoche convocó a una reunión de urgencia, se manifestó “terminante” y solicitó que “todos los actores políticos acaben con esta metodología'' de odio y “con las acusaciones que se realizan sobre representantes políticos y sociales de nuestro país”. “En esto tiene que ver no sólo quién dice las cosas, sino quienes lo repiten y amplifican”, añadió.Además, Dear dedicó un párrafo aparte para la Justicia:Desde la CGT también se manifestaron alarmados por el futuro de la Vicepresidenta tras el intento de asesinato y desearon que el ataque “no impida el ímpetu futuro de su accionar político”. “Queremos darle un abrazo fraternal a la compañera Cristina, declarándole que todo esto no impida el ímpetu futuro de su accionar político”, señaló Daer. Y añadió: “Queremos brindarle toda la solidaridad de los trabajadores de Argentina”.En tanto, sobre las manifestaciones convocadas para este viernes a favor de la exmandataria, expresaron: “La CGT muestra la voluntad de hacerse presente.. En repudio de esta y cualquier agresión. Por eso, el Consejo Directivo se declara en estado de alerta permanente y convocando para el lunes a las 16 horas para volver a analizar la situación.”