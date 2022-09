Diputados sesiona de manera extraordinaria para repudiar el ataque contra Cristina Kirchner

, una sesión a la que los integrantes de Juntos por el Cambio (JxC) y otros espacios opositores aún no confirmaron su asistencia.

y exigir "una pronta investigación y condena a los responsables"El Frente de Todos (FdT) convocó oficialmente la sesión especial minutos después de que finalizara la reunión de gabinete en Casa Rosada, de la que participaron la presidenta de la Cámara baja,, y el jefe del bloque de diputados del oficialismo,La sesión especial se realizará al mediodía, luego de la reunión que los presidentes de bloque mantendrán en la comisión de Labor Parlamentaria, donde las bancadas opositoras terminarán de definir si asisten o no al recinto de sesiones.Entre los legisladores de la oposiciónque, presentado por Cecilia Moreau, busca expresa "su más enérgica condena y repudio al intento de magnicidio cometido contra la actual Vicepresidenta y dos veces Presidenta de la Nación Argentina Cristina Fernández de Kirchner"."Asimismo, expresamos la solidaridad de quienes componemos la Cámara de Diputados con nuestra Vicepresidenta de la Nación y su familia, a la vez que exigimos una pronta investigación y condena a los responsables", señala la iniciativa.Y llama a "toda la dirigencia política, sindical, empresarial y a la sociedad a condenar el atentado perpetrado y a la responsabilidad y compromiso de erradicar la violencia política y los discursos de odio en nuestro país"., según informaron fuentes de la coalición opositora.“Queremos que se convierta en un repudio institucional sin discurso que involucre un montón de adjetivos que no estamos de acuerdo”. “Sin que sea una tribuna”, señaló a medios televisivos el diputado del PROcuando arribó al Congreso esta mañana, en referencia a frases que contien el proyecto como “erradicar el odio”.Y apuntó: “”.“Poner el odio y la responsabilidad en otro es lo que no vamos a avalar, lo que hay que avalar seriamente es que en Argentina no vuelva la violencia”, consideró.“Esto de que siempre el odio lo tiene el otro es la Argentina que retrocede” y aseguró que al apuntar que ese odio es “de los medios, de la Justicia, de la oposición no llegamos a ningún lado”. “Hay que rechazar el hecho y dejar que la justicia investigue”.Si bien, en un comienzo se esperaba que se realice una Asamblea Legislativa - sesión conjunta entre diputados y senadores- finalmente se confirmó que la Cámara que lidera Cristina Kirchner no sesionará. "No se suman nuestros senadores si hubiera Asamblea Legislativa", dijeron desde la bancada que preside el radical Alfredo Cornejo y cosideraron que con el comunicado que redactaron los senadores de todos los bloques "está cumplido".